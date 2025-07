Philipsen, la gioia dopo la prima tappa del Tour: "Il sogno di una vita"

Lille (Francia), 5 luglio 2025 - In una giornata ricca di sorprese e colpi di scena, un verdetto è in linea con gran parte dei pronostici: la tappa 1 del Tour de France 2025, con allegata la prima maglia gialla, va a Jasper Philipsen, bravo prima a evitare la trappola dei ventagli e poi a vincere la volata per pochi intimi.

Le dichiarazioni di Philipsen

Per il belga il conto totale alla Grande Boucle sale a 10, ma questa vittoria ha un sapore nettamente diverso, come dichiarato ai microfoni del dopo tappa. "E' fantastico: si tratta di una vittoria che non dimenticherò mai. E' stato un vero e proprio sforzo di squadra. Siamo stati davanti tutto il giorno, perché è stata una giornata molto nervosa, ma sapevamo che poteva essere il nostro arrivo. Dovevamo essere davanti ed eravamo lì quando la corsa è esplosa. Poi abbiamo usato tutta la nostra forza e siamo anche stati in grado di concludere la tappa vincendo". In effetti, mai come questo può essere definito un successo di squadra di una Alpecin-Deceuninck oggi tutta al servizio del suo capitano, che poi ha apposto la pennellata finale. "Sapevo di stare bene, poi negli ultimi chilometri, con tutto quel pubblico a bordo strada, ho avuto la pelle d'oca per qualche momento. Sapevamo come affrontare il finale e probabilmente le mie gambe hanno avuto anche un po' di adrenalina extra dallo scenario. Una sensazione incredibile. Tutti i miei compagni sono fortissimi ed è per questo che abbiamo avuto questa occasione. Sono felice di averla sfruttata". Per Philipsen si realizza così praticamente il sogno di un'intera vita. "Non avrei mai neanche potuto sognare di indossare la maglia gialla e di averla in giro per casa. Ho già la verde del 2023, ma ora dovrò trovare il posto giusto per appendere anche questa. In questa gara la concorrenza è enorme: ci sono corridori fortissimi e per questo sapevamo di dover correre sempre al massimo della concentrazione. E' venuta fuori una grande occasione e l'abbiamo raccolta".

Le dichiarazioni di Evenepoel e Thomas

Dal vincitore a due tra i principali sconfitti di giornata, coloro che hanno perso 39" a causa del ventaglio incriminato: se Geraint Thomas, alla sua ultima Grande Boucle in carriera e come al solito molto spiritoso, commenta che alla luce della tappa odierna forse avrebbe dovuto ritirarsi già un anno fa, Remco Evenepoel la prende decisamente peggio. "Eravamo più o meno tutti insieme, io e i miei compagni. In quel momento non avevo la sensazione che ci sarebbe stata un'accelerazione e invece il gruppo si è rotto. Siamo stati in una buona posizione per tutto il giorno, ma ci siamo rilassati, probabilmente condizionati da un momento di calma in gruppo: è un errore da parte nostra, collettivo. Ma adesso dobbiamo conviverci e iniziare a pensare alle prossime tappe". In casa Soudal Quick-Step, a subire un danno è stato anche Tim Merlier, privato della chance di fare la volata. "E' un peccato per lui ma anche per me".

