Pippo vince una crono accorciata e velocissima il giorno dopo l’acuto di Pellizzari. Torna il tempo di Ganna, bis azzurro alla Vuelta

Dopo il pupo Pellizzari, festeggia Pippo Ganna: è ancora italiana la Vuelta. O quel che ne resta: anche la crono di Valladolid finisce per diventare una tappa anomala, ridotta di oltre la metà (12,2 chilometri rispetto ai 27 previsti) per timore delle proteste dei pro Pal. In questo clima surreale la corsa si trascina verso Madrid, dove sono previste ingenti misure di sicurezza per evitare un rischio fondatissimo: che domenica nella capitale non ci sia l’atto conclusivo.

Ganna doveva essere e alla fine Ganna è: al primatista dell’ora porta bene Valladolid, dove si era imposto anche due anni fa. Sul tracciato ridotto, l’azzurro recita a modo suo: parte forte e conclude fortissimo, divorando gli ultimi quattro chilometri a 63 di media. E’ un atto di forza che gli vale il nono successo contro il tempo in una grande corsa a tappe (sette al Giro, due alla Vuelta), il 35esimo in carriera, il terzo in una stagione con più ombre (il ritiro per una caduta al Tour dopo 50 chilometri) che luci (il secondo posto alla Sanremo).

"E’ una liberazione, dopo tanta sofferenza, tante vittorie sfiorate e tante cadute: sono contento di aver regalato alla squadra il terzo successo in questa Vuelta?, racconta Superpippo dopo una prova extralarge alla quale più di tutti si avvicina Jay Vine, l’australiano nato sui rulli, fermandosi a 90 centesimi dal campione italiano. Sorride Ganna, che ora si concentra sull’Europeo della specialità, sorride il ciclismo italiano, sognando di fare addirittura tris: oggi, nell’ultima chances concessa ai velocisti, Elia Viviani proverà a dire la sua.

Non dice niente di nuovo, invece, la classifica: Almeida, terzo di giornata in una tappa che riducendosi nel chilometraggio inevitabilmente lo danneggia, rosicchia una decina di secondi al leader Vingegaard e ora è staccato da lui di 40 secondi. Tutto rinviato alla sfida di domani, nell’arrampicata sulla Bola del Mundo, a quota 2.253: ai manifestanti piacendo, ovviamente.

Angelo Costa