Pogacar al Giro d'Italia 2026? Arriva l'apertura della UAE Team Emirates-XRG

Roma, 20 ottobre 2025 - La stagione è finita ufficialmente ieri, ma già si guarda al futuro. Si parte dalle squadre che hanno fatto richiesta all'Uci di una licenza, 20 di categoria World Tour (al netto però di 18 posti disponibili) e 14 di categoria Professional: a tal riguardo, c'è un piccolo giallo legato alla mancanza del Team Jayco alUla, ma c'è tempo fino al 10 dicembre per regolarizzare la propria posizione. Si arriva poi ai programmi dei singoli corridori e in particolare di quelli più attesi come Tadej Pogacar.

Le dichiarazioni di Matxin su Pogacar

Mentre lo sloveno si sta godendo le meritate vacanze, a prendere parola ai microfoni di Eurosport Spagna è Joxean Fernandez Matxin, il direttore della UAE Team Emirates-XRG, pungolato sulle corse che mancano al carniere del fuoriclasse della sua squadra e che quindi potrebbero diventare un obiettivo per l'anno prossimo. "Tadej ha vinto molto, ma non ha ancora vinto una Vuelta, una Milano-Sanremo e una Parigi-Roubaix. Discorso analogo per il Giro dei Paesi Baschi, il Giro di Romandia e il Giro di Svizzera (che a partire dal 2026 sarà accorciato, ndr): ci sono ancora gare tante da vincere". La risposta è un po' elusiva ma, al contempo, accorpa tutti i potenziali obiettivi della prossima stagione dello sloveno. Più l'intoccabile Tour de France, come confermato da Matxin. "L'anno prossimo Tadej potrebbe vincere il quinto Tour de France della carriera, entrando nella storia sotto quell'aspetto. Ci stiamo muovendo in quella direzione. Il resto del calendario lo stiamo analizzando. Attualmente - continua il dirigente spagnolo - io sto scegliendo quali gare faremo come squadra. Poi definiremo i capitani per le varie gare e garantiremo una distribuzione equa fra i corridori. Abbiamo un'idea in mente, ma dobbiamo integrarla con il calendario e metterla in pratica. Ma è chiaro che il Tour de France è la corsa più importante al mondo, non lo nascondo". Dunque, se la Grande Boucle è intoccabile nel programma dei Grandi Giri e se (per ora) l'assalto al tris nella stessa stagione è un tabù, Pogacar e la sua squadra devono scegliere il restante da disputare nel 2026: anche in questo caso Matxin offre qualche spunto, seppur nel contesto di un quadro ancora molto in divenire. "La Tripla Corona è un obiettivo che vorremo raggiungere, prima o poi, senza dubbio. Ma con il calendario attuale, se vuoi correre il Tour de France, la Vuelta e poi i Mondiali, devi trascorrere quattro mesi lontano da casa ed essere al massimo della forma per un periodo molto lungo. Al momento, non è l'opzione più fattibile, se guardi alla fisiologia dell'atleta, rapportata agli obiettivi. Se c'è il Mondiale che ti interessa, significa fare un periodo di preparazione in altura prima del Tour de France e metterlo fra i mesi di maggio e giugno, ma significherebbe rinunciare alla Liegi-Bastogne-Liegi e ad altre gare". Dunque, si apre così uno spiraglio per il ritorno imminente di Pogacar al Giro d'Italia. "Direi che è più fattibile fare la doppietta Giro d'Italia-Tour de France".

