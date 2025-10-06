Pogacar, anche l’oro europeo è da marziano
Bis da sogno col Mondiale, lo sloveno trionfa dopo 75 chilometri di fuga. Ancora secondo Evenepoel, Seixas beffa Scaroni per il bronzo
Al Mondiale in Ruanda una settimana prima erano stati 66, all’Europeo in Francia sono 75: ormai sapere quando Tadej Pogacar decide di abbassare la serranda su una corsa è una questione di chilometri. Non sorprende più come il marziano sloveno domini il ciclismo, e tantomeno la sua fame: non batte i rivali ma li spazza via, non c’è traguardo che neghi alla sua già pregiatissima collezione. L’ultimo è quel titolo continentale che ancora gli mancava, il prossimo è già fissato per sabato prossimo: il quinto Lombardia di fila, come nemmeno Coppi. E già ci si chiede a quanta distanza dal traguardo attaccherà.
L’Europeo dopo il Mondiale in appena otto giorni: questo è Pogacar, che con la sua superiorità merita ogni tipo di aggettivo, compresi i negativi. E’ insopportabile, nel senso che non c’è rivale che sopporti il suo ritmo infernale. E’ asociale, perché tende il più possibile a restare da solo. E’ irritante, perché per due ore condanna i telecronisti a cercare altri argomenti per sostenere la diretta. E’ anticonformista, perché con lui la tradizione dell’iride che non porta bene non funziona. Ed è pure dispettoso, perché conquista una maglia che non indosserà, avendo addosso da oltre un anno quella iridata.
È un’altra domenica in fotocopia, nonostante i potenziali antidoti a Pogacar non mancassero: quello del Tour, Vingegaard, chiude a metà gara in salita la sua prima volta in Nazionale, quello di mondiale e classiche, Evenepoel, fa la stessa fine di sette giorni prima in Africa, ultimo a staccarsi e poi primo a inseguire un meritato argento. "Sono felice di aver vinto un altro titolo, anche se non è stata una corsa facile. Ho centrato i miei obiettivi? Ogni anno cerco di far meglio, ho maggior esperienza e mi piace affrontare le sfide che posso vincere", dice Pogacar, al successo numero 18 in una stagione fin qui di 48 giorni di corsa in cui, oltre a Mondiale e Europeo, ha vinto il secondo Fiandre, la terza Liegi e il quarto Tour. Ma forse, più del dopo corsa, ormai conta ciò che il fenomeno sloveno dice prima: "Sarà più difficile staccare tutti da lontano, anche se mi piacerebbe". Appunto.
Alle spalle dei due che fanno corsa a sè, in un Europeo dove solo in diciassette si presentano all’arrivo, l’Italia arriva a giocarsi la medaglia che resta con l’uomo su cui puntava il ct Villa: dopo una gara giudiziosa, Christian Scaroni vede sfumare il bronzo negli ultimi cinque chilometri. Glielo nega nel tripudio dei 50mila a bordo strada il pupo Seixas, speranza francese di 19 anni, vincitore dell’ultimo Tour baby: a conferma che altrove i talenti spuntano, da noi un po’ meno.
Non solo Pogacar in casa Uae: a conquistare la coppa Agostoni è il gemello britannico Adam Yates, che si impone per distacco su Canal e Velasco e regala al team degli Emirati il successo numero 90 della stagione.
Ordine d’arrivo campionato Europeo: 1) Tadej Pogacar (Slo) km 202 in 4h 59’29’’ (media 40,570), 2) Evenepoel (Bel) a 31’’, 3) Seixas (Fra) a 3’41’’, 4) Scaroni a 4’04’’, 5) Skujins a 4’16’’ (Let), 6) Ayuso (Spa) 4’21’’, 9) Garofoli a 5’59’’, 11) Frigo a 6’55’’.
