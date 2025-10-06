Pogacar, anche l’oro europeo è da marziano

Al Mondiale in Ruanda una settimana prima erano stati 66, all’Europeo in Francia sono 75: ormai sapere quando Tadej Pogacar decide di abbassare la serranda su una corsa è una questione di chilometri. Non sorprende più come il marziano sloveno domini il ciclismo, e tantomeno la sua fame: non batte i rivali ma li spazza via, non c’è traguardo che neghi alla sua già pregiatissima collezione. L’ultimo è quel titolo continentale che ancora gli mancava, il prossimo è già fissato per sabato prossimo: il quinto Lombardia di fila, come nemmeno Coppi. E già ci si chiede a quanta distanza dal traguardo attaccherà.

L’Europeo dopo il Mondiale in appena otto giorni: questo è Pogacar, che con la sua superiorità merita ogni tipo di aggettivo, compresi i negativi. E’ insopportabile, nel senso che non c’è rivale che sopporti il suo ritmo infernale. E’ asociale, perché tende il più possibile a restare da solo. E’ irritante, perché per due ore condanna i telecronisti a cercare altri argomenti per sostenere la diretta. E’ anticonformista, perché con lui la tradizione dell’iride che non porta bene non funziona. Ed è pure dispettoso, perché conquista una maglia che non indosserà, avendo addosso da oltre un anno quella iridata.

È un’altra domenica in fotocopia, nonostante i potenziali antidoti a Pogacar non mancassero: quello del Tour, Vingegaard, chiude a metà gara in salita la sua prima volta in Nazionale, quello di mondiale e classiche, Evenepoel, fa la stessa fine di sette giorni prima in Africa, ultimo a staccarsi e poi primo a inseguire un meritato argento. "Sono felice di aver vinto un altro titolo, anche se non è stata una corsa facile. Ho centrato i miei obiettivi? Ogni anno cerco di far meglio, ho maggior esperienza e mi piace affrontare le sfide che posso vincere", dice Pogacar, al successo numero 18 in una stagione fin qui di 48 giorni di corsa in cui, oltre a Mondiale e Europeo, ha vinto il secondo Fiandre, la terza Liegi e il quarto Tour. Ma forse, più del dopo corsa, ormai conta ciò che il fenomeno sloveno dice prima: "Sarà più difficile staccare tutti da lontano, anche se mi piacerebbe". Appunto.

Alle spalle dei due che fanno corsa a sè, in un Europeo dove solo in diciassette si presentano all’arrivo, l’Italia arriva a giocarsi la medaglia che resta con l’uomo su cui puntava il ct Villa: dopo una gara giudiziosa, Christian Scaroni vede sfumare il bronzo negli ultimi cinque chilometri. Glielo nega nel tripudio dei 50mila a bordo strada il pupo Seixas, speranza francese di 19 anni, vincitore dell’ultimo Tour baby: a conferma che altrove i talenti spuntano, da noi un po’ meno.

Non solo Pogacar in casa Uae: a conquistare la coppa Agostoni è il gemello britannico Adam Yates, che si impone per distacco su Canal e Velasco e regala al team degli Emirati il successo numero 90 della stagione.

Ordine d’arrivo campionato Europeo: 1) Tadej Pogacar (Slo) km 202 in 4h 59’29’’ (media 40,570), 2) Evenepoel (Bel) a 31’’, 3) Seixas (Fra) a 3’41’’, 4) Scaroni a 4’04’’, 5) Skujins a 4’16’’ (Let), 6) Ayuso (Spa) 4’21’’, 9) Garofoli a 5’59’’, 11) Frigo a 6’55’’.