Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Felice di aver vinto, ma alla fine ero stanco"

Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 - Come riuscito solo ai più grandi interpreti del ciclismo, Tadej Pogacar vince due Mondiali di fila nella prova in linea: a Zurigo 2024 fa seguito Kigali 2025 con un'altra impresa da lontanissimo, per la precisione da 104 km, con gli ultimi 60 km vissuti là davanti in totale solitudine dopo la resa di Isaac Del Toro, compagno di squadra alla UAE Team Emirates-XRG, a sua volta preceduta da quella di Juan Ayuso.

Le dichiarazioni di Pogacar ed Evenepoel

Proprio la resa del messicano su un tratto in pavé, strano da dire, ha in un certo senso preoccupato lo sloveno, che ai microfoni del dopo gara non ha nascosto un po' di ansia all'idea di dover completare una prova così dura (267,5 km con 5.475 metri di dislivello) in totale solitudine. "Speravo che si formasse un gruppetto come è successo con Del Toro ed era una combo perfetta, ancora meglio quando eravamo in tre. Ayuso si è staccato quasi subito, anche Isaac ha ceduto e sono stato lasciato solo ed è diventata una corsa con me stesso come lo scorso anno, ma sono così contento di essere riuscito a vincere. Le salite sono sempre più faticose, era un percorso duro in cui bisognava sempre pedalare e negli ultimi giri ho accusato anche io la stanchezza. E' stata una settimana incredibile, una settimana di grande successo". Parole che fanno onore a Pogacar, perché non tutto nella sua settimana in Ruanda ha funzionato alla perfezione. Anzi. Basti pensare al doppiaggio incassato nella prova a cronometro da Remco Evenepoel, oggi secondo e con tanti rimpianti per quella serie di guai meccanici che l'ha tolto di mezzo nella fase clou della gara. "Avevo la condizione giusta per vincere, ma i problemi alla bici me lo hanno impedito", questo il commento del delusissimo belga, che comunque torna a casa con un titolo.

Le dichiarazioni di Dagnoni e Ciccone

Per l'Italia, che oggi ha piazzato Giulio Ciccone al sesto posto, il bilancio della rassegna iridata di Kigali parla di 3 medaglie: Federica Venturelli è bronzo nella crono Under-23, Chantal Pegolo è argento nella prova in linea juniores e Lorenzo Mark Finn è oro nella prova in linea Under-23. Per il presidente Cordiano Dagnoni il bilancio è buono. "Abbiamo ricoperto tutti i gradini del podio in questo Mondiale. Abbiamo iniziato col bronzo della polivalente Venturelli, l'argento di Pegolo, ma soprattutto la gemma di Finn che ha regalato una gioia a tutti gli italiani. Quanto a Ciccone, il suo sesto posto è stata la posizione più coerente con il suo valore in un contesto ricco di fenomeni come questo". Proprio Ciccone, tra i soli 30 ad aver chiuso la durissima prova iridata, la fatica è stata tanta, tra quella del tracciato e un errore tattico prontamente rimarcato. "Oggi è stata una sofferenza atroce, la giornata più dura della mia vita. A un certo punto Evenepoel ha attaccato e quello è stato un errore che ho pagato".

