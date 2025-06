Giro del Delfinato 2025, Pogacar: “Oggi ho attaccato per difendermi”

Valmeinier 1800 (Francia), 14 giugno 2025 - Un'altra prova di forza, casomai ce ne fosse ancora bisogno: Tadej Pogacar vince anche la tappa 7, calando il tris personale al Giro del Delfinato 2025, di cui è sempre più padrone.

Le dichiarazioni di Pogacar

Scattato a 11,5 km dalla vetta della salita verso Valmeinier 1800, lo sloveno ha ancora una volta lasciato sul posto Jonas Vingegaard e soprattutto Remco Evenepoel, oggi fuori dal podio appannaggio della sorpresa Florian Lipowitz: un'ulteriore ipoteca verso il successo finale che il campionato del mondo ha commentato subito dopo l'arrivo, non risparmiando qualche frecciatina alla Visma-Lease a Bike. "Oggi volevamo prendere il controllo della situazione su ogni salita, ma la Visma-Lease a Bike ha attaccato da più parti.Sono stato molto felice di quel che ha fatto Pavel Sivakov e in seguito ho attaccato per difendermi, per non essere attaccato dagli altri. Sono partito presto e poi sono riuscito a tenere il ritmo fino in cima. Sono stato molto felice di poter difendere la maglia in questo modo". L'analisi di Pogacar prosegue, così come proseguono le storie tese a distanza con la squadra dell'eterno rivale Vingegaard. "Hanno attaccato in vista della vetta del Col de la Croix de Fer, poi hanno provato poi a staccarmi in discesa, correndo molti rischi per i primi chilometri. E' stato abbastanza pericoloso. Non mi piace molto così, ma fa parte del ciclismo moderno. Poi quando Sivakov è rientrato ha controllato bene fino alla salita. Lì - continua lo sloveno - mi ha detto che non poteva continuare a lungo, quindi mi ha preparato per il mio attacco. Non volevo che altri partissero da dietro e quindi sono partito io". Dunque, neanche una Visma-Lease a Bike combattiva ha potuto fermare Pogacar, che nel finale ha concesso qualcosa a Vingegaard: la spiegazione è presto data dal diretto interessato. "Oggi Jonas è stato molto forte, ma io non volevo neanche spingere fino in fondo. Oggi ha fatto caldo ed era una salita lunga. Fortunatamente nel finale ero nella situazione di potermi rilassare un poco per recuperare. Comunque, sappiamo che al Tour de France potranno essere ancora più forti, ma lo saremo anche noi".

Le dichiarazioni di Vingegaard

Esiste poi anche il punto di vista proprio di Vingegaard, che preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno: specialmente se si pensa al conto ben più salato pagato ieri. "Non ho potuto seguire il suo attacco, ma ad essere onesti penso di aver fatto un buon lavoro. Sono salito del mio ritmo e alla fine non ho perso molto, quindi credo di poter essere contento di come le cose siano andate oggi". Il danese ammette la superiorità attuale di Pogacar, pur lasciandosi aperti degli ampi margini per ribaltare la situazione in vista del Tour de France 2025. "Ho provato a seguirlo e come ieri ho dovuto rallentare. Ma penso di aver fatto una prestazione molto buona e di poter essere contento, ho visto i miei numeri ed erano buoni. Anche oggi Tadej è stato migliore, mi congratulo con lui: ha davvero meritato la vittoria. Quanto a me, spero che questa corsa mi aiuti a migliorare".

