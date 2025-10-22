Pogacar non è sazio: "Ho voglia di migliorare". Il dilemma Giro-Vuelta

Roma, 22 ottobre 2025 - Vietato fermarsi quando si è il più forte e quando alle proprie spalle incalza una generazione piuttosto interessante di talenti in erba: lo sa bene Tadej Pogacar, che rilancia le proprie ambizioni.

Le dichiarazioni di Pogacar

L'occasione buona per ribadire il concetto è stata offerta dai microfoni di Marca, che hanno di recente intercettato colui che, con 20 successi, ha vinto più di tutti nella stagione appena archiviata, seppur con un brivido finale: il clamoroso pokerissimo calato da Paul Magnier al Tour of Guangxi 2025 lo ha issato a 19 vittorie, diventando anche un'altra spia appunto di quella nidiata di nuovi talenti che avanza a grandi leve. A prescindere da ciò, Pogacar ha ancora fame: non esattamente un dettaglio. "È stata una stagione positiva. L'anno scorso abbiamo ottenuto più vittorie, ma quest'anno abbiamo vinto più Classiche. I risultati sono stati buoni e credo che questa stagione sia stata migliore della precedente". Dopo il bilancio si passa appunto ai desideri per un 2026 ancora lontano, ma neanche così tanto, specialmente per un corridore meticoloso nella preparazione di ogni singola corsa.

"Vogliamo che la prossima sia uguale o addirittura migliore, se possibile. È difficile migliorare ogni anno, ma stiamo cercando di farlo per la prossima stagione. Quest'anno è stata una stagione perfetta, ma vedremo se riusciremo a migliorare la prossima, anche se non è detto che sia così. Il mio desiderio è che il 2026 sia uguale a quest'anno o anche migliore. Ogni anno - continua Pogacar - faccio qualche passo avanti, quindi vedremo se riuscirò a migliorare ancora in futuro".

Come già chiesto nei giorni scorsi a Jonas Vingegaard, per quello che sarà il tormentone di gran parte dell'inverno, anche lo sloveno viene pungolato sui piani personali della prossima stagione. "Non abbiamo ancora parlato del calendario, ora iniziano le mie vacanze e voglio riposarmi per poi pensare alla prossima stagione. Quando saremo tutti insieme con la squadra nei ritiri parleremo di ciò che verrà".

A tal riguardo, il calendario di casa UAE Team Emirates-XRG parla prima di un ritiro negli Emirati Arabi e poi di un secondo, ben più tradizionale, in Spagna, la terra che potrebbe diventare di conquista per Pogacar per provare a completare già nel 2026 la Tripla Corona. Ma con un ostacolo bello grosso, chiamato Mondiale. "I Mondiali sono in Canada e si adattano bene alle gare canadesi, ma c'è ancora molto tempo per decidere il calendario e quindi c'è sempre una possibilità". Vale per la Vuelta e, di conseguenza, anche per il Giro d'Italia, dato che il Tour de France è logicamente intoccabile nel menù del vincitore delle ultime due edizioni e che un secondo Grande Giro sarà come di consueto in calendario.