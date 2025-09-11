Pogacar: "Dopo il Tour de France ero stanco, ma ora ho voglia di vincere"

Roma, 11 settembre 2025 - Durante e immediatamente dopo la vittoria al Tour de France 2025, Tadej Pogacar aveva perso il sorriso: parola di Alex Carera, l'agente dello sloveno che conferma quanto in effetti era visibile già nella parte conclusiva dell'ultima Grande Boucle. Da allora di settimane ne sono passate e il corridore della UAE Team Emirates-XRG ha avuto tempo di ricaricare corpo e spirito prima di fiondarsi sugli ultimi obiettivi di una stagione comunque fin qui già trionfale.

Le dichiarazioni di Pogacar

A tal riguardo, si partirà dalla doppia trasferta canadese tra Québec e Montréal (che l'idolo di casa Michael Woods salterà per un'ernia da operare), prima di pensare ai Mondiali (con nel mirino la prova in linea e pure quella a cronometro), agli Europei e al Giro di Lombardia 2025. Prima di concentrarsi sul prossimo futuro, Pogacar, intercettato dai microfoni di Sporza, torna proprio su quanto accaduto in coda al Tour de France 2025, il quarto finito nel suo palmares. "Dopo la Grande Boucle ero stanco, ma è normale. Sei già stanco quando corri una sola gara, immagina di doverne affrontare quasi venti di fila. Tutti hanno bisogno di riposare la mente ogni tanto. Soprattutto nel mondo dello sport, dove gli atleti devono sempre dare il massimo e sono sottoposti a una pressione enorme. Dopo il Tour de France mi sono preso il tempo per farlo". Dunque, per una volta Pogacar mostra di sé un'immagine quasi fragile e ben lontana da quella del cannibale che a qualcuno piace e a qualcun altro meno: un messaggio, quello di fermarsi magari per godersi un po' di tempo con i propri cari, importante e che va ben oltre il ciclismo. "Ora mi sento bene. Sono abbastanza soddisfatto di come è andata la mia estate. La fine della stagione è sempre caratterizzata da alti e bassi, ma sono felice di essere qui. Dopo il Tour de France - continua lo sloveno - mi sono preso una pausa, poi ho seguito Urska (Zigart, la compagna, ndr) nelle sue gare e ho fatto alcuni buoni allenamenti a casa. Non potevo inserire un altro grande blocco di allenamenti in alta quota nella mia estate". Si passa poi al prossimo futuro, tra l'imminente spedizione in Canada, con le due gare in programma il 12 e 14 settembre, e uno sguardo ancora più in là, direzione Mondiali, con la sfida a Remco Evenepoel nella cronometro che già stuzzica la fantasia degli appassionati. "Siamo qui con una squadra forte e sarò felice di poter contribuire alla vittoria, in qualsiasi modo. Ci proverò sicuramente, ma per me non sarebbe una tragedia non vincere. Ovviamente, voglio dare il massimo ai Mondiali, che sono l'obiettivo principale di questa parte finale della stagione. Voglio anche usare queste gare come un buon allenamento e spero di essere pronto. Quanto a Evenepoel, voglio mettere sotto pressione lui e gli altri forti specialisti. Il percorso dovrebbe essere adatto a me, anche se avrò bisogno di una giornata molto buona. Sono sempre stato un amante di questa disciplina e ora mi sono allenato più del solito sulla mia bici da cronometro. Andrò lì anche per dimostrare di essere il migliore quel giorno". Come da Pogacar pensiero sempre quando di mezzo ci sono due ruote e i relativi pedali.

