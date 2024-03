Pogacar vince da alieno. In fuga per 81 chilometri, un ufo alle Strade Bianche

Tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo Tadej Pogacar. Di voler vincere di nuovo la Strade Bianche, lo sloveno l’aveva fatto sapere alla vigilia, senza stupire nessuno: è il suo progetto in ogni corsa. Stavolta ha annunciato anche dove avrebbe attaccato: ‘Monte Sante Marie’, la risposta secca a chi gliel’ha chiesto prima del via. E così è stato, a 81 chilometri dall’arrivo, trenta in più di quando vinse due anni fa: fuga mai vista nel ciclismo moderno, almeno in una classica. Un’impresona-ona-ona, per intenderci. Non c’e’ storia, non c’è nemmeno cronaca nel bis di questo extraterrestre nella Strade Bianche, corsa gioiello che lui trasforma in una passeggiata in bicicletta sugli sterrati delle colline senesi. Un vaffa alle moto che lo ostacolano quando decolla, l’abbraccio di una folla esagerata sugli strappi finali, il ‘cinque’ ai suoi tifosi prima di salire sorridendo in piazza del Campo a Siena, dove alza la bici al cielo sul traguardo: sono gli unici diversivi in un monologo avviato in cento metri di salita fradicia e ghiaiosa, sotto gli occhi di rivali dallo sguardo rassegnato, come se il fenomeno davanti a loro facesse un altro sport.

"Perchè da così lontano? Mi sentivo bene, il ritmo veloce fin dall’inizio aveva sgretolato le squadre e ho pensato di attaccare: il vantaggio preso mi ha detto che potevo andare all’arrivo", racconta, confermando l’abitudine a vincere la sua prima gara stagionale come succede da cinque anni: se questo è il biglietto da visita, con uno così in Giro c’è da chiedersi quanto durerà la corsa rosa. Nessun dubbio, invece, che la sua bacheca sia destinata ad allargarsi: se a 25 anni lo sloveno vi ha già infilato 64 successi con due Tour, tre Lombardia, un Fiandre e una Liegi, il resto a seguire.

A seguire Pogacar non pensa nessuno dei terrestri, che fanno gara a parte. Se le cantano e soprattutto se le suonano negli ultimi 30 chilometri, perché far la foto sul podio accanto a un ufo è un onore: se lo guadagnano Skujins e Van Gils, i migliori di un vagone nel quale viaggiano anche Formolo e Zana, e a lungo pure il bimbo Busatto, un debuttante. Piccoli segnali in quella che per l’Italia da oltre un decennio è la Strade in bianco. Ordine d’arrivo 18esima Strade Bianche: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) km 215 in 5h 19’45’’ (media 40,344), 2) Skujins (Let) a 2’44’’, 3) Van Gils (Bel) a 2’47’’, 4) Pidcock (Gbr) a 3’50’’, 5) Mohoric (Slo) a 4’26’’, 7) Formolo a 4’41’’, 9) Zana a 4’49’’.