Prima tappa: Torino-Novara. Vuelta all’italiana. Vingegaard corre contro se stesso

C’è tanta Italia alla Vuelta. Fin dall’inizio: si parte dalla Reggia di Venaria a Torino ed è un inedito. Tre tappe piemontesi, prima di toccar la Francia e rientrare in Spagna: è il ciclismo moderno, bellezza. Curioso, l’incrocio: mentre il Giro sempre più spesso decolla fuori confine (dopo l’Albania, il prossimo anno ecco la Bulgaria), gli altri grandi giri muovono da casa nostra. Quanto a Torino, stabilisce un primato: è la prima città italiana ad aver ospitato tutti e tre i grandi eventi a tappe.

C’è tanta Italia anche in una corsa che insolitamente offre subito un’occasione ai velocisti (la Torino-Novara, forse l’unica) per poi consegnarsi agli arrampicatori (otto tappe di montagna, dieci arrivi all’insù contando le giornate di collina). Nella pattuglia dei 17 azzurri al via abbiamo un po’ di tutto: emergenti da classifica come il bimbo Pellizzari e Tiberi, privato alla vigilia del prezioso Caruso (caduta in albergo, mano rotta), garanzie come Ganna, che ha rischiato di non esserci per un virus, combattenti di montagna come Fortunato e Ciccone, facce in cerca d’autore come Garofoli e Buratti o affermate come Viviani. Non vinceremo neanche questa Vuelta (Aru, dieci anni fa, sesto e ultimo dei nostri a riuscirci), ma le premesse per divertirci ci sono.

C’è un solo favorito in questa Vuelta: Jonas Vingegaard. Senza Pogacar fra i piedi, di rivali il danese ne ha pochini: il portoghese Almeida e lo spagnolo Ayuso, se andranno d’accordo, e l’austriaco Gall sono i più accreditati a reggerne l’urto in salita. A seguire il ritrovato colombiano Bernal, il veterano spagnolo Landa fresco di restauro e il boy scout americano Riccitello.