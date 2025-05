Primoz Roglic conquista la maglia rosa al Giro d'Italia dopo la crono di Tirana

Un secondo può far perdere una crono, un secondo può regalare la maglia rosa. Vedi alla voce Primoz Roglic, che nel cuore di Tirana scopre il salato e il dolce del Giro: per un soffio (24 centesimi il dato ufficiale) non centra la tappa, vinta dal bimbo gallese Joshua Tarling, per un soffio porta via il primato a Mads Pedersen, al quale non basta una delle migliori esibizioni in carriera per difenderla. Due giorni e c’è già il favorito in cima alla classifica: come inizio, non male.

Va di fretta Roglic, che di rosa si era vestito due anni fa quando contava, vale a dire il penultimo giorno. Ma dalla crono in Albania lo sloveno esce con ben altra soddisfazione: di quelli che puntano all’albo d’oro è stato il più veloce. Fin troppo, come spiegano i numeri: in poco meno di 14 chilometri, l’ex campione olimpico della specialità infligge 16 secondi a Ayuso, 25 a Tiberi e 37 a Carapaz, distacchi persino sorprendenti, vista la lunghezza della tappa.

"È andato fortissimo Primoz, non c’è che dire. Ho perso qualcosa, ma ho preferito non rischiare: siamo solo alla seconda tappa", si giustifica con serenità Tiberi. Vero, ma non è uno qualsiasi, Roglic: oltre a sapere come si vince una grande corsa a tappe (in bacheca ha quattro Vuelta e un Giro), ha accanto un’armata dove almeno un paio di uomini potrebbero lottare per il podio. A 35 anni spedisce subito un messaggio chiaro: sono qui per correre al massimo.

Ordine d’arrivo 2ª tappa Tirana-Tirana (crono): 1) Joshua Tarling (Gbr, Ineos) km 13,7 in 16’07’’ (media 51,003), 2) Roglic (Slo) a 1’’, 3) Vine (Aus) a 3’’, 4) Affini a 6’’, 7) Pedersen (Dan) a 12’’, 10) Ayuso (Spa) a 17’’, 18) Tiberi a 26’’.

Classifica: 1) Primoz Roglic (Slo, Red Bull) in 3h 52’32’’, 2) Pedersen (Dan) a 1’’, 3) Vacek (Cek) a 5’’, 4) McNulty (Usa) a 12’’, 5) Ayuso (Spa) a 16’’, 8) Tiberi a 25’’, 10) Pellizzari a 31’’.