Il programma dei Mondiali di ciclismo 2025 con orari e calendario completo

Roma, 20 settembre 2025 - La stagione dei Grandi Giri è finita, ma il ciclismo ha ancora molto da dire: prima delle ultime Classiche, con il Giro di Lombardia 2025 a spiccare nel calendario così come gli Europei, sarà la volta dei Mondiali di ciclismo 2025, in programma a Kigali, in Ruanda, dal 21 al 28 settembre 2025.

Tra scelte tecniche e personali, oltre a quelle di intere federazioni che si presenteranno con contingenti ridotti a causa delle ingenti spese di trasferimento, le defezioni di lusso non saranno poche: nella prima rassegna iridata in Africa della storia non si vedranno, tra gli altri, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Mads Pedersen, tre potenziali protagonisti a dispetto dei 5.475 metri di dislivello presenti nei 267,5 km della prova in linea, che domenica 28 settembre farà calare il sipario a Kigali.

Tadey Pogacar in allenamento a Kigali, dove si corrono i Mondiali di ciclismo 2025 (Alive)

Tutti i riflettori saranno puntati sul campione in carica Tadej Pogacar, che in Ruanda non rinnoverà il duello con Jonas Vingegaard ormai tradizionale al Tour de France. Per restare solo ai nomi più altisonanti e al netto di una startlist passibile ancora di qualche modifica, lo sloveno dovrà vedersela con Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Tom Pidcock, Oscar Onley, Ben Healy, Jay Vine, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Mattias Skjelmose, Richard Carapaz, Egan Bernal e Jai Hindley, senza dimenticare il connazionale Primoz Roglic, forse un alleato o forse un altro pericolo, in base a come si metterà la corsa. Sponda Italia, le scelte del ct Marco Villa disegnano una squadra a due Giulio: Ciccone e Pellizzari proveranno a sovvertire i pronostici, riportando in azzurro quel titolo iridato in linea che manca dal 2008, quando a trionfare fu Alessandro Ballan.

Remco Evenepoel in allenamento a Kigali (Alive)

Domenica 21 settembre Ore 10.10 - Cronometro élite donne Ore 13.45 - Cronometro élite uomini Lunedì 22 settembre Ore 10.35 - Cronometro under-23 donne Ore 13.35 - Cronometro under-23 uomini Martedì 23 settembre Ore 10.45 - Cronometro junior donne Ore 14.00 - Cronometro junior uomini Mercoledì 24 settembre Ore 12.30 - Cronometro a squadre mista Giovedì 25 settembre Ore 13.05 - Prova in linea under-23 donne Venerdì 26 settembre Ore 8.00 - Prova in linea junior uomini Ore 12.30 - Prova in linea under-23 uomini Sabato 27 settembre Ore 8.20 - Prova in linea junior donne Ore 12.05 - Prova in linea élite donne Domenica 28 settembre Ore 9.45 - Prova in linea élite uomini

Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 in tv e streaming

I Mondiali di ciclismo 2025 saranno trasmessi in diretta tv in chiaro dalla Rai sui canali Rai 2 e Rai Sport HD (disponibile anche lo streaming sul dispositivo Rai Play) e, previo abbonamento, su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels.

