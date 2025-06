Quali corse farà Antonio Tiberi prima della Vuelta: il programma

Roma, 23 giugno 2025 - L'ultima immagine in gara di Antonio Tiberi è quella del mesto 17esimo posto raccolto al Giro d'Italia 2025, dopo il quinto dell'anno prima, figlio di quella brutta caduta a Nova Gorica/Gorizia che avrebbe poi tagliato fuori dai giochi anche Giulio Ciccone: l'obiettivo principale della stagione del laziale, appunto la Corsa Rosa, mai come quest'anno attaccabile per quanto riguarda il podio, è già alle spalle, ma all'orizzonte ci sono comunque altre corse e altri traguardi da provare a raggiungere.

Il programma della stagione di Tiberi

Nel mirino c'è un altro Grande Giro, ma non il più vicino, il Tour de France 2025, per il quale la Bahrain Victorious punterà forte su Santiago Buitrago e soprattutto sull'astro nascente del ciclismo transalpino Lenny Martinez. Tiberi sarà invece al via della Vuelta 2025, che scatterà il prossimo 23 agosto da Torino. Anche con la corsa spagnola il classe 2001 ha un conto aperto molto recente, perché nel 2024 arrivò il ritiro nel corso della tappa 9 a causa di un colpo di calore e delle sue conseguenze. Non che gli altri precedenti di Tiberi alla Vuelta siano rincuoranti: un 91esimo posto nel 2022 e un 18esimo posto l'anno successivo. Stavolta è giunta l'ora di alzare l'asticella, andando a caccia di quel primo podio in carriera in un Grande Giro che non sembra un obiettivo così insormontabile: poi, per fare pace con il Giro d'Italia e magari pure per debuttare al Tour de France ci sarà tempo. Una Vuelta in costante ascesa, e che quest'anno taglierà la doppia cifra tonda (80esima edizione e 90esimo compleanno), sembra il perfetto trampolino di lancio di una carriera ancora sospesa tra le aspettative, tante, come per ogni italiano del cosiddetto 'dopo Nibali', e qualche delusione di troppo. Prima però c'è da prepararsi bene fisicamente, anche per ovviare a quella problematica del caldo che Tiberi ha già sperimentato nel 2024. Nell'agenda del laziale c'è un ritiro in altura sul Pordoi dal 5 al 21 luglio per mettere resistenza nelle gambe e nei polmoni. Poi il ritorno in gara, atteso al Giro di Polonia, in programma dal 4 al 10 agosto, prima appunto della Vuelta, che mai come quest'anno parlerà tanto italiano: 3 tappe e mezzo sul nostro territorio prima di tornare in patria passando dalla Francia per una corsa che per espressa dichiarazione del direttore Javier Guillen quest'anno auspica di portare al via Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard per farsi un regalo per la doppia cifra tonda. Probabilmente gli altri corridori già certi di esserci, come appunto Tiberi, sperano invece in un doppio due di picche dei due fuoriclasse assoluti, che prima si sfideranno sulle strade del Tour de France 2025. Poi, chissà se almeno uno dei due si vedrà anche in Spagna per arrotondare il bottino o magari per andare a caccia del pronto riscatto.Leggi anche - Mondiale per club, i risultati di giornata