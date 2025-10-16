Ciclismo, la decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe: Finn ancora nella squadra Rookie

Roma, 16 ottobre 2025 - Paul Seixas, Jarno Widar e Lorenzo Mark Finn: per molti i futuri tre assi del ciclismo, qualora ovviamente mantenessero tra i big quanto fatto vedere a livello giovanile o anche solo nel primo assaggio tra i professionisti, potrebbero essere questi tre. Francese il primo, belga il secondo e italiano il terzo, il più giovane dei tre per vedere il quale in gruppo bisognerà aspettare ancora, come da decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La decisione della Red Bull-Bora-Hansgrohe su Finn

Già un anno fa, al momento del tesseramento del classe 2006, la squadra tedesca aveva chiarito che il passaggio a professionista sarebbe avvenuto non prima di due stagioni. All'epoca, Finn era reduce dalla vittoria del titolo iridato in linea Juniores a Zurigo: dopo essersi ripetuto a distanza di un anno nella categoria Under-23, stavolta a Kigali, qualcuno aveva forse pensato a un cambio di programma in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe, ma le cose non stanno così. In queste ore, la squadra che nel 2026 accoglierà Remco Evenepoel ha diramato le proprie rose per la formazione principale e per quella Rookies, dedicata proprio ai giovani, dando loro anche la possibilità di partecipare a gare del circuito principale.

Il nome di Finn, 3 vittorie nel 2025 e miglior scalatore del Giro Next Gen 2025, figura ancora in questa seconda compagine, con la speranza però di poter sensibilmente aumentare il proprio minutaggio nelle gare riservate ai grandi per ridurre anche quel gap che sembra già esserci, almeno nelle corse a tappe, con Seixas e Widar. Non solo il genovese: nella Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies, composta da 13 elementi, ci sono 7 innesti, ma a essere riconfermato è anche Davide Donati, mentre Alessio Magagnotti (14 vittorie nel 2025 tra gli juniores) fa il salto di categoria.

Le dichiarazioni di Seixas

Poi c'è chi come Seixas già quest'anno ha ottenuto piazzamenti importanti anche tra i grandi: per la precisione, oltre alla vittoria del Tour de l'Avenir 2025, la classifica a punti nel Tour of the Alps 2025, ma soprattutto il 13esimo posto nella prova in linea élite dei Mondiali di Kigali e il settimo al Giro di Lombardia 2025, entrambe vinte da Tadej Pogacar. La Francia sogna e lo stesso Seixas, nel corso della trasmissione Bistrot Vélo, non ha nascosto ambizioni belle grosse sulla volontà di battere proprio Pogacar.

"Al momento non è possibile farlo, ma conosciamo le sue migliori prestazioni. Ci alleneremo per cercare di batterlo: è questo lo spirito dello sport. Prima ci sono alcuni passi importanti da compiere. C'è molto lavoro da fare, questo è certo. Il suo è il livello che bisogna avere oggi per vincere le gare, almeno quelle più importanti. È uno dei corridori più completi, in quello che fa, nelle gare a cui partecipa, è sempre pronto a vincere. Indipendentemente dal profilo e dal tipo di sforzo è il più forte: è pazzesco".

Dalla parte di Seixas, 8 anni più giovane di Pogacar, c'è però il tempo. "Il divario di età è ancora significativo. Ciò significa che non apparteniamo alla stessa generazione e che, dopo un poì di tempo, se tutto andrà bene, lui inizierà il suo declino prima di me. Ma l'obiettivo non è batterlo quando sarà in declino, bensì quando sarà al massimo del suo livello".