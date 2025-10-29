Red Bull-Bora-Hansgrohe, Lipowitz sull’arrivo di Evenepoel: “Forse un bene per me”

Roma, 29 ottobre 2025 – L'imminente arrivo in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe di Remco Evenepoel rischia di sparigliare gli equilibri interni, e non solo per quanto riguarda la possibile rivalità intestina con Primoz Roglic: se quest'ultimo, carta d'identità alla mano, appare quasi in parabola discendente, c'è chi come Florian Lipowitz, un giovane in rampa di lancio, potrebbe vedere il proprio programma ridimensionarsi nella quantità e nella qualità.

Le dichiarazioni di Lipowitz

Come sempre tutto ruota intorno al Tour de France, l'obiettivo di ogni corridore da Grandi Giri: specialmente se, come nel caso del tedesco, nell'edizione 2025 è arrivato un clamoroso (e inatteso) terzo posto alle spalle del vincitore Tadej Pogacar e di Jonas Vingegaard. Se le prime due posizioni in classifica generale hanno rispettato appieno i pronostici, la terza, appannaggio proprio di Lipowitz, alla vigilia della Grande Boucle avrebbe dovuto prendere la direzione propro di Evenepoel: un incrocio di destini che il tedesco ha commentato ai microfoni di sport.de, con vista principalmente sul futuro. "Mi piacerebbe partecipare al Tour de France l'anno prossimo e la squadra non è certo contraria a mandarmi. Se tutto va bene, troviamo un buon percorso, io rimango in salute e le cose vanno bene atleticamente, allora potreste rivedermi in Francia l'anno prossimo”.

Insomma, Lipowitz è fiducioso sulle sue chance di poter partecipare alla corsa più importante al mondo, forte delle consapevolezze guadagnate quest'anno: Red Bull-Bora-Hansgrohe, ovviamente, permettendo. "Sicuramente è un'opzione possibile da perseguire. In definitiva, non è nelle mie mani. Penso che troveremo comunque un buon modo per garantire che nessun corridore venga svantaggiato in alcun modo. Bisogna vedere in anticipo come vengono programmate le corse. La preparazione per un Grande Giro di questo tipo inizia con due o tre mesi di anticipo, non si può ancora dire troppo".

Nel discorso, a parte le varianti già analizzate dal tedesco, tra percorso, preparazione, forma fisica e altre, rientra giocoforza anche Evenepoel, il fiore all'occhiello della campagna acquisti della Red Bull-Bora-Hansgrohe nonché, in seno a quest'ultima, un elemento che potrebbe essere ingombrante per gli altri corridori. Ma non per un Lipowitz che si mostra comunque sicuro di sé e desideroso di imparare da colui che, ironia del destino, è un suo coetaneo. Non solo: per la maglia bianca del Tour de France 2025, di carattere piuttosto schivo, avere in squadra un elemento così importante e anche mediatico, a sorpresa, potrebbe essere addirittura un vantaggio.

“È sempre bello avere un corridore così vincente in squadra: fa parte dell'élite mondiale assoluta. Penso che Remco sia una persona a cui piace essere al centro dell'attenzione. Potrebbe essere positivo per me poter lavorare dietro le quinte. Spero che le cose non cambino poi così tanto rispetto all'anno scorso, quando Roglic era sotto i riflettori”.