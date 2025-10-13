Acquista il giornale
Remco Evenepoel saluta la Soudal Quick-Step: "Un viaggio indimenticabile"

Il belga, prossimo al passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, si congeda dalla squadra che l'ha lanciato nel professionismo: le vittorie con il 'Wolf Pack' sono state 67

di Redazione Sport
13 ottobre 2025
Remco Evenepoel con il casco di campione olimpico (Ansa)

Roma, 12 ottobre 2025 - Dopo tante chiacchiere, precedenti e successive il giorno dell'annuncio ufficiale del passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, per Remco Evenepoel è arrivata l'ora di salutare la Soudal Quick-Step, la squadra che finora l'ha accompagnato nell'arco della sua intera carriera da professionista.

La carriera di Evenepoel alla Soudal Quick-Step e il messaggio d'addio

Correva settembre 2018 quando l'allora Deceuninck-Quick Step tesserava, a partire dal 2019, un giovanissimo Evenepoel, che debutta subito a gennaio alla Vuelta a San Juan, chiusa al nono posto e con la maglia riservata al miglior giovane. Per la prima vittoria in carriera l'ex calciatore (per lui un trascorso nelle giovanili di Anderlecht, PSV Eindhoven e KV Mechelen) deve aspettare il 13 giugno, in occasione della seconda tappa del Giro del Belgio: si tratta della prima delle 67 gemme raccolte con la maglia del 'Wolf Pack', tra le quali svettano la Vuelta 2022, la Liegi-Bastogne-Liegi nel 2022 e nel 2023 e, passando alla Nazionale, il doppio titolo olimpico (in linea e a cronometro) a Parigi 2024, quello iridato in linea nel 2022 a Wollongong e tre di fila (come accaduto a pochi) contro il tempo tra Glasgow, Zurigo e Kigali. Eppure, per il figlio d'arte (papà Patrick è stato un professionista dal 1991 al 1994) non sono mancati i momenti complicati con la maglia della Soudal Quick-Step, squadra nella quale è stato coccolato dall'inizio alla fine dall'ex patron Patrick Lefevere.

Spicca l'incidente nel Giro di Lombardia 2020, insolitamente piazzato a Ferragosto: lungo la discesa del Muro di Sormano, per seguire il favoritissimo Vincenzo Nibali, il belga cade in un burrone rimediato la frattura del bacino e una contusione al polmone destro. Anche lo scorso inverno è stato complicato per Evenepoel a causa, il 3 dicembre, del contatto con un furgoncino delle poste belghe: il bilancio è pesantissimo per tutto il lato destro del corpo, ma il classe 2000 si rialza in tempo per chiudere con buon profitto la sua avventura alla Soudal Quick-Step, salutata tramite un post sul proprio profilo Instagram. "Difficile esprimere a parole il sentimento di oggi perché che viaggio è stato. Grato per ogni momento con questa incredibile squadra".

Poche parole, corredate da un saluto a chi come Pieter Serry ha concluso proprio ieri la sua carriera. Per Evenepoel, invece, il meglio potrebbe ancora arrivare, specialmente qualora nella sua prossima avventura alla Red Bull-Bora-Hansgrohe dovesse arrivare un miglioramento in salita, un po' il tallone di Achille di colui che invece oggi è il miglior cronoman al mondo.  

© Riproduzione riservata

