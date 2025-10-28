I rimpianti di Del Toro sul Giro: "Se potessi, cambierei qualcosa nella penultima tappa"

Roma, 28 ottobre 2025 - Un sogno in rosa accarezzato a lungo prima di quell'impasse con Richard Carapaz che sul Colle delle Finestre avrebbe favorito Simon Yates, il proverbiale terzo incomodo che andava a chiudere il cerchio sulla stessa salita che nel 2018 gli era costato il medesimo obiettivo: il Giro d'Italia 2025 ha avuto contorni thriller per Isaac Del Toro, protagonista di una stagione eccellente che avrebbe potuto essere perfetta se, appunto, nella tappa 20 le cose fossero andate in un altro modo.

Le dichiarazioni di Del Toro

Il fresco campione messicano in linea e a cronometro, due successi per la verità annunciati, torna a parlare ai microfoni di GCN di quanto accaduto a maggio, riavvolgendo il nastro e partendo dalle origini di quel sogno rosa più sfumato all'ultima curva: tutto, però, era nato sulle polverose strade di Siena, sede del trionfo di Wout Van Aert. "Sapevamo che non si poteva vincere il Giro d'Italia in quella tappa, ma che lo si poteva perdere. Quindi eravamo concentrati sul non commettere errori. Dovevamo stare molto attenti a ciò che accadeva, dovevamo essere sempre davanti. Bisognava muoversi per stare attenti in ogni tratto di sterrato. Quando ti dicono che hai la possibilità di lottare l'ho colta e l'ho sfruttata al meglio". Il tutto partendo nelle gerarchie di casa UAE Team Emirates-XRG alle spalle di Adam Yates e soprattutto Juan Ayuso. "Il mio ruolo a inizio Giro d'Italia era semplicemente quello di giocare come pedina aggiuntiva. Volevamo giocare con i numeri in modo che gli altri spendessero di più in alcuni giorni e il mio compito era quello di fare un po' di danni, come ad esempio togliere gli abbuoni agli altri anche perché, con il precedente della Vuelta (chiusa al 36esimo posto nel 2024, ndr), era anche difficile fidarsi di me per una gara di tre settimane. Io - continua Del Toro - in quel momento ero una completa incognita. Credo che solo dopo diversi podi, sia stato allora che la squadra se ne è resa conto, e anche io, che ero già un passo avanti rispetto a quanto pensavano ed è stato allora che mi hanno dato completa libertà". Si arriva poi alle dolenti note per Del Toro e per la UAE Team Emirates-XRG, entrambi messi sotto scacco sul Colle delle Finestre da un eccesso di attendismo. "Potessi tornare indietro, credo che cambierei qualcosa, ma non so se questo mi renderebbe un ciclista migliore rispetto ad ora quindi, allo stesso tempo, non so se lo farei. Mi piacerebbe dire di sì, ma non so nemmeno se cambiando qualcosa avrei mantenuto il risultato che avevo fino a quel momento. Ma credo che quel giorno sia stato duro, anche mentalmente, perché ho commesso degli errori, quindi non ho fatto del mio meglio. Ma credo anche che sia in parte dovuto alla mia inesperienza in un Grande Giro e anche agli errori momentanei che ho commesso durante la tappa e all'inizio della salita".

