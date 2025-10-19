Ciclismo, cala il sipario sulla stagione. I risultati delle ultime gare

Roma, 19 ottobre 2025 - Una domenica autunnale dal sapore di ultimo giorno di scuola: cala ufficialmente il sipario sulla stagione World Tour di ciclismo e sul calendario italiano di gare nel segno di risultati più o meno a sorpresa.

I risultati delle ultime gare della stagione

Partendo dalla categoria più importante, il sipario è calato sul Tour of Guangxi 2025, vinto da Paul Double, che si è preso anche la tappa regina: le altre 5, compresa quella finale odierna, sono andate tutte a Paul Magnier, una delle rivelazioni dell'anno, chiuso con ben 18 successi, nonché il velocista del futuro della Soudal Quick-Step magari con vista sulle Classiche, con il pesante paragone con Tom Boonen a testimoniarne le aspettative. Da un francese in rampa di lancio a uno che rischia di aver chiuso così la sua avventura nel professionismo: secondo posto in classifica generale si è piazzato Victor Lafay, che si è regalato così uno squarcio di sereno dopo un biennio complicatissimo a causa dei numerosi problemi fisici che tuttora ne mettono in dubbio il prosieguo della carriera, come rivelato proprio dal diretto interessato. Restando in Asia e ai francesi più o meno sulla cresta dell'onda, la Japan Cup Cycle Road Race 2025 è andata a Lenny Martinez, mentre il calendario italiano si è chiuso con la Veneto Classic 2025, la corsa che forse ha riservato la sorpresa maggiore di fine stagione: la vittoria è infatti andata a Sakarias Koller Loland, che a Bassano del Grappa ha preceduto sul podio Florian Vermeersch e soprattutto Diego Ulissi in una volata a tre nel giorno del commiato dal ciclismo di Alessandro De Marchi. In quella che è stata più una kermesse che una corsa vera e propria, la Andorra Cycling Masters 2025, si sono rivisti anche i pezzi da novanta delle due ruote a pedali: in quella che molti hanno ribattezzato come il Six Kings Slam del ciclismo, Primoz Roglic ha battuto Isaac Del Toro, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, tutti nomi che nel 2026 si sfideranno su ben altri palcoscenici. La Cronometro delle Nazioni 2025 è invece andata a Joshua Tarling, con l'analoga gara al femminile che era andata a Ellen Van Dijk per appena 1" su Alessia Vigilia: per l'olandese, all'ultima recita in stagione, non è stata dunque una vittoria come le altre. Infine, il Tour of Holland 2025 ha segnato la rinascita di Christophe Laporte proprio nella coda di un 2025 da dimenticare: l'intera corsa neerlandese è stata a sua volta flagellata da diversi disguidi organizzativi principalmente dovuti alla carenza cronica a quelle latitudini di forze dell'ordine.