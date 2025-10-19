Ciclismo, cala il sipario sulla stagione. I risultati delle ultime gare
In Cina trionfa Double, ma brilla la stella di Magnier. La Veneto Classic 2025 invece incorona la sorpresa di Loland nel giorno del ritiro di De Marchi
Roma, 19 ottobre 2025 - Una domenica autunnale dal sapore di ultimo giorno di scuola: cala ufficialmente il sipario sulla stagione World Tour di ciclismo e sul calendario italiano di gare nel segno di risultati più o meno a sorpresa.
I risultati delle ultime gare della stagione
Partendo dalla categoria più importante, il sipario è calato sul Tour of Guangxi 2025, vinto da Paul Double, che si è preso anche la tappa regina: le altre 5, compresa quella finale odierna, sono andate tutte a Paul Magnier, una delle rivelazioni dell'anno, chiuso con ben 18 successi, nonché il velocista del futuro della Soudal Quick-Step magari con vista sulle Classiche, con il pesante paragone con Tom Boonen a testimoniarne le aspettative. Da un francese in rampa di lancio a uno che rischia di aver chiuso così la sua avventura nel professionismo: secondo posto in classifica generale si è piazzato Victor Lafay, che si è regalato così uno squarcio di sereno dopo un biennio complicatissimo a causa dei numerosi problemi fisici che tuttora ne mettono in dubbio il prosieguo della carriera, come rivelato proprio dal diretto interessato. Restando in Asia e ai francesi più o meno sulla cresta dell'onda, la Japan Cup Cycle Road Race 2025 è andata a Lenny Martinez, mentre il calendario italiano si è chiuso con la Veneto Classic 2025, la corsa che forse ha riservato la sorpresa maggiore di fine stagione: la vittoria è infatti andata a Sakarias Koller Loland, che a Bassano del Grappa ha preceduto sul podio Florian Vermeersch e soprattutto Diego Ulissi in una volata a tre nel giorno del commiato dal ciclismo di Alessandro De Marchi. In quella che è stata più una kermesse che una corsa vera e propria, la Andorra Cycling Masters 2025, si sono rivisti anche i pezzi da novanta delle due ruote a pedali: in quella che molti hanno ribattezzato come il Six Kings Slam del ciclismo, Primoz Roglic ha battuto Isaac Del Toro, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, tutti nomi che nel 2026 si sfideranno su ben altri palcoscenici. La Cronometro delle Nazioni 2025 è invece andata a Joshua Tarling, con l'analoga gara al femminile che era andata a Ellen Van Dijk per appena 1" su Alessia Vigilia: per l'olandese, all'ultima recita in stagione, non è stata dunque una vittoria come le altre. Infine, il Tour of Holland 2025 ha segnato la rinascita di Christophe Laporte proprio nella coda di un 2025 da dimenticare: l'intera corsa neerlandese è stata a sua volta flagellata da diversi disguidi organizzativi principalmente dovuti alla carenza cronica a quelle latitudini di forze dell'ordine.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su