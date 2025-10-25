Rocket Girls sempre in orbita. Il mondo della pista è azzurro

Finisce con le magnifiche cinque che lanciano in aria sul podio il ct Marco Villa: l’Italia del ciclismo è nuovamente campione del mondo nell’inseguimento a squadre femminile, tre anni dopo la prima storica vittoria del 2022 e un anno dopo l’oro ai Giochi di Parigi. Le ’rocket girls’ Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno trionfato al Velodromo Penalolen di Santiago del Cile, battendo in finale la Germania.

"Siamo un gruppo molto coeso: anche se cambiano le componenti, il risultato non cambia. Il bello di questa nazionale è che tutte siamo utili, ma nessuna è indispensabile", ha detto Martina Alzini dopo il trionfo. "Il secondo titolo sembrava forse più facile dopo il primo turno, ottenere il miglior tempo in qualifica ci ha dato una grande mano per il primo turno e poi per la finale".

Vittoria Guazzini si sdoppia: "La pista è il mio cuore, la strada ha il suo fascino e vorrei togliermi delle soddisfazioni anche lì, ma devo ringraziare la squadra perché non mi ha mai detto di no: sanno che la pista mi fa bene anche mentalmente. Tra di noi basta uno sguardo".

Federica Venturelli farà anche l’individuale: "Lì ho meno chance di podio perché devo ancora crescere tanto. Ma cercherò di fare il meglio possibile e di tornare a casa con una prestazione che mi renda contenta, a livello di numeri e come sfida personale".

E Villa? "Le nostre ragazze sono state bravissime – dice il ct una volta tornato a terra – abbiamo un gruppo giovane: l’inserimento di Venturelli, al suo primo quartetto, è stato importante. È un innesto interessante, insieme a Guazzini, Fidanza, Alzini e Consonni, che sono giovani ma già esperte. A casa abbiamo anche Balsamo e Paternoster, quindi guardiamo con fiducia al futuro, alla qualifica olimpica e poi, naturalmente, alle Olimpiadi".

Intanto, sul tetto del mondo c’è sempre l’Italia.