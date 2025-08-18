Roglic dà il benvenuto a Evenepoel nella Red Bull-Bora-Hansgrohe: "Faremo grandi cose"

Roma, 18 agosto 2025 - All'alba del 2024 aveva lasciato la Visma-Lease a Bike per approdare all'ora Bora-Hansgrohe (poi divenuta Red Bull-Bora-Hansgrohe) per trovare più spazio in particolare per dare la caccia al tarlo Tour de France: prima l'esplosione di quest'anno di Florian Lipowitz e poi l'arrivo dal mercato, risalente a pochi giorni fa, di Remco Evenepoel e per Primoz Roglic lo spazio nei Grandi Giri rischia di ridursi notevolmente. Di questo e di molto altro il classe '89 ha parlato ai microfoni di In de Leiderstrui.

Le dichiarazioni di Roglic

Si parte proprio dal colpo che ha già catalizzato tutta l'attenzione su di sé per il 2026. "Remco è un ospite speciale, che ha già vinto un bel numero di corse importanti: speriamo di fare grandi cose insieme". Si passa poi al tasto Tour de France, quello che l'anno prossimo rischia di vedere in casa Red Bull-Bora-Hansgrohe un certo sovraffollamento. "Abbiamo appena finito quello di quest'anno, direi che c'è ancora parecchia strada da fare prima di prendere delle decisioni sull'edizione della prossima stagione. Per dire, io non so neanche se lo correrò. Pensiamo prima alle cose che arrivano prima". Tra saggezza e ironia, Roglic prova a dribblare la questione, prima di dire la sua sulla rivalità che, parlando proprio di Grande Boucle, imperversa ormai da diversi anni: difficile per tutti tenere il passo di Jonas Vingegaard soprattutto del connazionale Tadej Pogacar. "Dovremo capire cosa fare per poter competere con quei due ragazzi, ma è chiaro che dobbiamo fare ancora dei progressi per chiudere il divario che c'è con loro".

Covi passa al Team Jayco AlUla

Diversa suggestione porta con sé il passaggio per i prossimi 2 anni di Alessandro Covi dalla UAE Team Emirates-XRG al Team Jayco AlUla, una delle squadre più attive nel ciclomercato con vista sul 2026. "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Team Jayco AlUla per un paio di motivi. Innanzitutto - afferma il classe '98 - ho sempre ammirato questa squadra per la sua organizzazione e per i diversi risultati ottenuti nel corso degli anni e, in secondo luogo, essendo nato non lontano dalla sede del team, l'ho sempre considerata la mia squadra di casa. Ringrazio la UAE Team Emirates-XRG per il lungo periodo trascorso insieme, ma dopo sei anni sentivo che era il momento giusto per fare un nuovo step nella mia carriera. Sono convinto che il Team Jayco AlUla sia l'ambiente migliore per crescere ulteriormente. Porto con me nuove motivazioni e spero di poter festeggiare nuove vittorie con la squadra". Al piemontese fa eco Brent Copeland, general manager della squadra australiana. "Siamo molto felici di avere l'opportunità di accogliere Alessandro nella nostra squadra. E' un ottimo corridore dal punto di vista fisico, ma ha anche una personalità fantastica, cosa sempre molto importante, e crediamo che si integrerà molto bene nell'ambiente e nella cultura della nostra squadra".

