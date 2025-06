Romain Bardet si ritira: "Sono esausto ma felice"

Roma, 16 giugno 2025 - Quasi come un involontario passaggio di consegne, proprio mentre uno degli astri nascenti del ciclismo francese Lenny Martinez vinceva l'ultima tappa del Giro del Delfinato 2025, nel quale si è messo in mostra l'altro virgulto transalpino Paul Seixas, appena 18enne, un vecchio leone come Romain Bardet chiudeva la sua carriera: per l'ormai ex corridore del Team Picnic PostNL una passerella finale nell'ultima salita prima di congedarsi da un gruppo che, all'alba della frazione, gli aveva reso omaggio.

Le dichiarazioni di Bardet

Professionista dal 2012 al 2025, Bardet ha vinto 4 tappe al Tour de France e 1 alla Vuelta: la corsa di casa gli ha regalato anche gli unici podi in un Grande Giro, un secondo posto nel 2016 e un terzo posto l'anno dopo. Poi c'è il Giro d'Italia, nel quale il miglior risultato raccolto dal classe '90 è il settimo posto del 2021: nonostante questo, e a dispetto delle origini francesi che in teoria potrebbero tradire una certa (e consueta) rivalità, Bardet ha sempre avuto un feeling importante con la Corsa Rosa, onorata sempre e non vista come modo per preparare il Tour de France e non a caso scelta come ultimo Grande Giro da disputare in carriera (con a referto il 26esimo posto di quest'anno). Insomma, Bardet ha sempre messo tutti d'accordo: tifosi più o meno campanilisti, italiani e francesi, semplici appassionati e addetti ai lavori, che da ieri guardano con nostalgia e rimpianto a una carriera in cui sono arrivati più piazzamenti (memorabile anche il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024 alle spalle del solito Tadej Pogacar) che vittorie. E forse proprio questo ha contribuito a rendere una sorta di 'atleta del popolo' un Bardet al commiato dal ciclismo praticamente a metà stagione. "Sono davvero esausto. Lungo l'ultima salita ho deciso di staccarmi per poterla fare tranquillamente e per potermela godere. Non volevo proprio soffrire ancora per fare un semplice piazzamento. Ho dato tutto e penso che il mio serbatoio ora sia completamente vuoto". Quasi sulle strade di casa si è chiusa la carriera del classe '90, l'annata già ribattezzata dei ritiri precoci grazie a Tom Dumoulin e Thibaut Pinot, pronto ora a cominciare una nuova vita: se ancora nel ciclismo, ovviamente in vesti diverse da quelle del corridore, magari in ammiraglia, o se altrove, è presto per dirlo. "Penso a quanto sono contento di ritrovare la mia famiglia e di non avere più in testa un programma da fare per domani o per dopodomani, in vista di una prossima corsa. Poi, sono stato felice di chiudere la carriera in posti che conosco bene, in mezzo alle montagne, e insieme a tutti i miei amici. E' stato bello affrontare un'ultima pedalata tutti insieme sulle montagne, un'ultima volta".

