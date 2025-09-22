Ruanda, tris iridato del belga a crono: Tadej sorpassato. Evenepoel alieno, smacco Pogacar

"Mai stato così in forma quest’anno", si era annunciato Remco Evenepoel (nella foto) sbarcando in Ruanda per il primo mondiale africano della storia. Appena può lo dimostra: non solo vince il suo terzo titolo iridato consecutivo a cronometro, ma spazza via i rivali. Uno in particolare, il più gettonato: Tadej Pogacar, ripreso e superato nonostante sia partito due minuti e mezzo prima di lui. Di fatto il fenomeno belga si mette avanti con i lavori: non si limita a conquistare la prova contro il tempo, ma mette nella testa dello sloveno un tarlo che domenica prossima, nella gara su strada, potrebbe rivelarsi pesantissimo.

Non c’è partita contro un Evenepoel semplicemente mostruoso: sul duro tracciato di Kigali il belga è un missile che viaggia a 49 di media dal primo all’ultimo dei 41 chilometri. E’ il solito condensato di compostezza e potenza che dal 2022 gli ha consentito di vincere un mondiale all’anno (uno su strada, tre a crono) e centrare la doppietta nelle due specialità ai Giochi di Parigi. Con tre centri iridati in fila contro il tempo eguaglia l’australiano Michael Rogers e il tedesco Tony Martin in coda a una stagione iniziata male (l’incidente in allenamento a dicembre contro lo sportello del furgone postale in Belgio) e proseguita peggio (la caduta prima del Tour in cui si è rotto una costola). Stagione sulla quale ora rispunta un arcobaleno che potrebbe splendere anche domenica, se nella gara su strada concederà il bis.

Dalla furia di Remco esce a brandelli, perfino umiliato Pogacar, mai apparso nella sua veste migliore: appesantito, quasi goffo, coi bordini della maglietta rialzati, lo sloveno ci rimette anche il podio, sul quale salgono l’australiano Jay Vine, suo compagno di team, e per un solo secondo un altro belga, Van Wilder. Non certo il compleanno (27 ieri per Tadej) che si augurava il dominatore della stagione, al quale non ha certo portato bene il discutibile gesto di una settimana fa nel gp di Montreal, dove ha lasciato la vittoria al gregario McNulty: un fuoriclasse non regala nulla, come Evenepoel con la sua voracità gli dimostra saltandolo nella crono. Rispetto al belga, l’Italia viaggia con quattro minuti di ritardo: Sobrero è tredicesimo, Cattaneo due posti indietro.

Ordine d’arrivo: 1) Remco Evenepoel (Bel) km 40,6 in 49’46’’ (media 48,948), 2) Vine (Aus) a 1’14’’, 3) Van Wilder (Bel) a 2’36’’, 4) Pogacar (Slo) a 2’37’’, 5) Del Toro (Mex) a 2’40’’.