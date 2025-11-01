Rui Costa si ritira dal ciclismo

Roma, 1 novembre 2025 - Alla lista dei tanti ritiri già a referto per la fine del 2025 si aggiunge quello di Rui Costa, un corridore che ha lasciato una traccia importante nel mondo del ciclismo.

L'annuncio e la carriera di Rui Costa

"Il ciclismo mi ha reso così felice, ma è giunto il momento di ritirarmi, di godermi la compagnia dei miei cari, di essere presente nei piccoli grandi momenti e di vivere con calma ciò che tante volte è stato rimandato. Sono stato fortunato a poter vivere il mio sogno, a vincere, a cadere e rialzarmi, e ad avere sempre il mio angelo custode con me ad ogni curva della strada. Ringrazio tutte le squadre che hanno fatto parte di questo viaggio e la Nazionale portoghese: è stato un immenso orgoglio portare la nostra bandiera ai quattro angoli del mondo. A tutti coloro che hanno creduto, tifato, aiutato e mi hanno sostenuto, grazie di cuore. Oggi chiudo un capitolo. Ma la passione per le due ruote, quella non finirà mai". È con queste parole che l'ormai quasi ex corridore dell'EF Education Easy-Post si congeda dal ciclismo, sport nel quale ha toccato l'apice nel 2013 laureandosi campione del mondo in linea a Firenze. Nel carniere di Rui Costa ci sono però finiti anche altri allori: su tutti 3 edizioni consecutive del Tour de Suisse, dal 2012 al 2014, una del Grand Prix Cycliste de Montréal, 3 tappe al Tour de France e 1 alla Vuelta. Poi tanti piazzamenti nei Grandi Giri (il migliore è il 18esimo al Tour de France 2012) e soprattutto nelle Classiche e in una in particolare, non priva di rimpianti. Alla Liegi-Bastogne-Liegi per Rui Costa nel 2015 è arrivato il quarto posto e l'anno successivo la terza piazza, il miglior risultato in una Monumento eguagliato dal medesimo raggiunto al Giro di Lombardia 2014. Nella stagione precedente, appunto, il titolo iridato vinto a Firenze davanti a Joaquim Rodriguez e Alejandro Valverde, che a sua volta aveva battuto per la volata del podio un certo Vincenzo Nibali. Ricordi un ciclismo che già oggi si potrebbe definire di altri tempi e non solo per i protagonisti su strada che stanno cambiando alla luce di questo importante ricambio generazionale, con Rui Costa negli ultimi anni a fare da ponte tra le due ere prima della decisione presa e comunicata nelle ultime ore, a cuore leggero ed evidentemente senza grandi rimpianti su ciò che è stato fatto o meno in una carriera cominciata addirittura nel lontano 2007.

