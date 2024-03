Scalata Milan. Dalla Tirreno si vede Parigi

Terzo nella crono inaugurale, secondo due giorni fa, Jonathan Milan completa la sua escalation alla Tirreno-Adriatico con un colpo doppio: vince di prepotenza lo sprint in leggera salita di Giulianova e indossa la maglia di leader.

Confermandosi debuttante che va di fretta: un anno fa al primo Giro ha centrato una tappa, idem adesso all’esordio fra i Due Mari.

"Volevo questa vittoria, per questo ho lanciato un urlo liberatorio sul traguardo. La dedico alla squadra che ha fatto un lavoro straordinario, anche quando una foratura mi ha attardato. La Sanremo? I Giochi? Un passo alla volta: ora sono qui per fare bene, poi penseremo alle classiche e alle Olimpiadi dove al momento il mio programma prevede la pista", racconta Johnny Milan, friulano di Buja, che a 23 anni conta già un oro olimpico e uno mondiale nel quartetto e un paio di titoli nell’inseguimento, un bel biglietto da visita per chi su strada è soltanto all’inizio.

Intanto con una volata capolavoro e senza paura si toglie un paio di soddisfazioni: brucia Philipsen, al momento il più forte velocista in circolazione, e regala all’Italia una tappa in linea in questa corsa dopo cinque edizioni, visto che gli unici tre successi dal 2020 li ha firmati Ganna nelle crono.

C’è anche un rovescio nella medaglia Milan: si chiama Jonas Abrahamsen, è norvegese ed è andato in fuga fin dal via con altri cinque.

Ultimo ad arrendersi, è stato ripreso a meno di cento metri dall’arrivo: la peggiore delle beffe.

Oggi quinta tappa, da Torricella Sicura a Valle Castellana col San Giacomo nel finale. Sprint di gruppo anche alla Parigi-Nizza, col bis dell’olandese Kooij davanti a Pedersen: l’australiano Plapp guida una classifica immutata.

a. cos.