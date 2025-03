Strade Bianche 2025, Pogacar: "Sarà una corsa entusiasmante per tutti"

Roma, 4 marzo 2025 – Per ora il conteggio è fermo a 2 successi, con quello dell'anno scorso figlio di una clamorosa fuga lunga 80 km: Tadej Pogacar, sabato 8 marzo, alla Strade Bianche 2025 andrà a caccia del tris nella corsa che aprirà il calendario World Tour in Italia.

Le dichiarazioni di Pogacar

"Si tratta di una gara di cui ho splendidi ricordi. Il mio bottino è piuttosto buono e sabato spero di essere ancora nel vivo dell'azione. Possiamo aspettarci dei rivali forti perché l'elenco dei partecipanti è sempre di altissimo livello in queste grandi gare e questo dovrebbe rendere la corsa più entusiasmante sia per noi che per il pubblico". Ancora una volta, lo sloveno si presenterà al foglio firma con i galloni di favorito: un onere che gli era toccato anche all'UAE Tour 2025, la sua prima corsa in stagione vinte senza particolari problemi. "E' bello iniziare l'annata negli Emirati Arabi Uniti e il risultato ha ovviamente reso tutto migliore. La squadra sta vivendo un periodo molto positivo, con molti successi, e speriamo di continuare così anche nelle prossime gare". Non solo il campione iridato: al via di Siena l'UAE Team Emirates XRG si presenterà con Filippo Baroncini, Isaac Del Toro, Felix Grossschartner, Domen Novak, Florian Vermeersch e Tim Wellens, un lotto di luogotenenti e gregari che, in teoria, ha tutto per comandare la corsa dall'inizio alla fine, in attesa ovviamente dell'acuto dell'uomo da battere.

Le dichiarazioni di Landa e Bramati

Poi c'è chi, alla 'tenera età' di 35 anni, sabato debutterà alla Strade Bianche: è il caso di Mikel Landa, che proprio in questa seconda parte della sua carriera sta provando ad aprirsi sempre di più alle Classiche. "E' una gara nuova per me e sono emozionato di poterla correre, perché anche solo guardandola dalla tv mi ha sempre emozionato. So che sarà completamente diverso essere lì sul percorso, nel vivo dell'azione, e sarò molto nervoso, ma cercherò di fare del mio meglio per iniziare a dovere la mia stagione e godermi questa esperienza". Il luogotenente della Soudal Quick-Step, se non addirittura qualcosa di più, sarà Mauri Vansevenant, con Louis Vervaeke e Mattia Cattaneo in un'ipotetica terza fila: completeranno il roster della formazione belga Pieter Serry, Gianmarco Garofoli e Pepijn Reinderink.

"E' una corsa bella, ma anche una delle più difficili della stagione e siamo motivati a fare del nostro meglio": queste le parole del direttore sportivo Davide Bramati, consapevole che la sua squadra non sarà quella da battere. "Non saremo i favoriti, ma ci presentiamo al via forti degli ottimi risultati raccolti la scorsa settimana. Siamo fiduciosi nelle nostre possibilità e speriamo di essere coinvolti al massimo per raccogliere il meglio possibile".