Strade Bianche, la festa del ciclismo in Toscana: gara femminile, sfida nel vivo

Siena, 8 marzo 2025 – Una giornata speciale quella delle Strade Bianche. I migliori e le migliori della scena internazionale del ciclismo su strada sono in gara per conquistare la gloria. Una gara sempre più amata dalla gente e dai corridori stessi, che la scelgono proprio per il fascino. Una corsa caratterizzata dai settori appunto di strade bianche nella campagna senese. Una vetrina per la Toscana in diretta tv.

12:40 Demi Vollering vince la Strade Bianche femminile E' Demi Vollering a vincere la Strade Bianche femminile. Sullo strappo conclusivo mostra tutta la sua classe contro Van der Breggen. Vollering entra da sola in piazza del Campo a Siena, goedendosi gli applausi del pubblico in una piazza del Campo gremita. Seconda Strade Bianche vinta per la Vollering. La corsa è stata vinta da Vollering a 35.7 km all'ora di media. 12:37 Ultimo chilometro Le due atlete di testa entrano nell'ultimo chilometro. Una gara appassionante quella femminile, con un duello a due fra Vollering e Van der Breggen per conquistare lo scettro della sfida. Particolare la storia della Van der Breggen, che aveva smesso con il ciclismo diventando direttrice sportiva per poi tornare alle gare. Adesso è tutta una gara mentale tra le due. 12:24 Ultimi dieci km di gara Siamo alla resa dei conti nella gara femminile. Due atlete al comando con Vollering e Van der Breggen. Le altre sette sono leggermente staccate. Sono gli ultimi dieci km della gara. Ritmo forsennato per le due davanti, che hanno un vantaggio di 27 secondi sulle sette atlete. 12:12 Le migliori nel gruppetto di testa Ci sono tutte le migliori nel gruppetto di testa che ora è a 17 km dall'arrivo. Ci sono Pauline Ferrand-Prévot, Demi Vollering, Mavi García: tutto il meglio del pedale a livello internazionale. Le campionesse battagliano nella polvere in quello che è uno degli ultimi tratti di sterrato prima dell'arrivo. I primi km della gara delle donne (Foto Lazzeroni) 12:06 Si stacca Elisa Longo Borghini Elisa Longo Borghini si stacca rispetto al gruppo di testa. Rinuncia dunque a lottare con le migliori. Le sue condizioni fisiche non sembrano buone e dunque abbandona i sogni di gloria quella che era una delle atlete italiane più attese. Mancano intanto 18 km all'arrivo. Un momento della gara femminile delle Strade Bianche (Foto Lazzeroni) 11:55 Mancano 26 km all'arrivo Sono 26 i km all'arrivo della gara femminile. Il meteo sta premiando la corsa. E' una giornata di sole alternato da qualche nuvola. Il gruppo di testa ha un vantaggio di un minuto e 16 secondi sul gruppo inseguitore. Il grupetto di testa è formata da sei atlete. 11:34 Gara femminile, 40 km alla fine Mancano quaranta km alla fine della gara femminile. In testa c'è un gruppetto delle migliori. Manca in corsa Lotte Kopecky, la super campionessa e sempre protagonista della Strade Bianche. Ha deciso di non essere della gara e inizierà la sua stagione con la Milano Sanremo. Non è nel primo gruppo Elisa Longo Borghini, attesissima alla sfida, che per il momento rimane coperta.