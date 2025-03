Strade Bianche: percorso, favoriti e orari tv. Pogacar c’è

Bologna, 7 marzo 2025 – Tadej Pogacar contro tutti. Si può riassumere così la prima grande classica del ciclismo. Le Strade Bianche aprono definitivamente il calendario di marzo, con alle viste anche la Milano Sanremo, grazie ai suoi tradizionali sterrati e l’arrivo nella mitologica Piazza del Campo. Lo sloveno, da campione in carica e campione del mondo, sarà al via per difendere la vittoria del 2024 e per conquistare la terza Strade Bianche della carriera al pari di Fabian Cancellara, che l’ha vinta nel 2008, 2012 e 2016. Il tris garantirebbe allo sloveno pure un cippo dedicato e sarà lui la grande star della competizione. Ma attenzione a qualche rivale accreditato, a partire da Thomas Pidcock, altro ex vincitore, che peraltro ha pure cambiato squadra.

Il percorso

Saranno 213 i chilometri totali da Siena a Piazza del Campo per l’edizione 2025 delle Strade Bianche. I settori di sterrato saranno ben 16, con i primi inseriti già in avvio di corsa nei primi quaranta chilometri. Come sempre, però, le Strade Bianche inizieranno a entrare nel vivo a metà percorso, soprattutto a partire dal settore di San Martino in Grania, che anticipa il Monte Sante Marie all’interno del nono settore di sterrato, che è quello più duro. Attenzione al solito settore di Monteaperti, in salita con pendenze in doppia cifra.

Qui si staglia il circuito finale con il settore 11 di Colle Pinzuto con pendenze del 15%, poi a seguire le Tolfe (18%) e, a San Giovanni Cerreto, il 14° settore di Montechiaro che è lungo 3.3 chilometri. Finale molto duro con il secondo passaggio sul Colle Pinzuto e sulle Tolfe per arrivare ai meno dieci da Siena.

Giunti nell’abitato cittadino si risale dalla via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto. Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 m in discesa al 7%.

I favoriti

Senza Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, tutte le attenzioni saranno sul campione del mondo Tadej Pogacar, favorito assoluto della gara con il pettorale di vincitore dell’edizione 2024. Il principale rivale sarà il vincitore del 2023 Thomas Pidcock, da questa stagione alla Q36.5 Pro Cycling Team, mentre la Ineos farà affidamento sul veterano Michal Kwiatkowski. Outsider Van Eetvelt, Tom Skujins, Valentin Madouas, Marc Hirschi, Ben Healy, Attila Valter, Davide Formolo, Matej Mohoric, Mikel Landa e Kevin Vermaeke. Tra gli italiani citiamo anche Filippo Zana, Alberto Bettiol, nuovo alfiere dell’Astana, e Christian Scaroni.

Dove vedere la gara in tv

L’edizione 2025 delle Strade Bianche si disputa sabato 8 marzo con orario di partenza alle 11.25 e arrivo previsto tra le 16.30 e le 17. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 14.05 e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go. Diretta in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay. Leggi anche - Sci, impresa di Paris a Kvitfjell: battuto Odermatt in discesa