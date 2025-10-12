Tadej oltre Coppi, al Lombardia è ’ciclostile’

Lasciando che altri si chiedano se questo ciclismo sia noioso o meno, Tadej Pogacar continua a divertirsi (e a divertire). Nel suo territorio di caccia preferito, il Lombardia, il marziano sloveno si ritaglia un’altra fetta di leggenda: quinto successo consecutivo, meglio di Coppi che i suoi cinque centri non li ha messi in fila, primo a vincere cinque volte di seguito una grande classica, unico nella storia a salire sul podio di tutte le prove monumentali nella stessa stagione. Di fronte a un fenomeno del genere, va a farsi benedire anche la tradizionale imprevedibilità dello sport, che non risparmia nemmeno gli strafavoriti: con Pogacar il risultato annunciato puntualmente arriva.

Ci si attendeva una giornata memorabile e naturalmente anche questa lo è. Ne abbiamo viste tante quest’anno: prima delle meritate vacanze, l’iridato consegna agli archivi 20 vittorie in 50 giorni di gare, diluite da marzo a ottobre. E che vittorie: Strade Bianche, Fiandre, Liegi, Tour, Mondiale, Europeo e, appunto, Lombardia, il decimo monumento di una carriera in continuo aggiornamento. Più il secondo posto da debuttante alla Roubaix e il terzo alla Sanremo. Una superiorità talmente disarmante da togliere agli sfortunati che lo incrociano sulla loro strada la voglia di rincorrerlo: perché è impossibile.

Non lo rincorre nemmeno l’ottimista Evenepoel, regolarmente primo dei battuti nelle ultime tre gare che contavano: quando Pogacar come ci si attendeva accelera sul colle Ganda a 37 chilometri da Bergamo, l’olimpionico belga quasi si volta per non guardare. Tanto il copione è noto: in breve lo sloveno mette da parte un minutino di vantaggio, poi amministra. Non è solo stile, è ciclostile. Stavolta la passerella è meno lunga di altre, ma cambia poco: neanche al Lombardia, la più dura delle grandi classiche, c’è bisogno di aspettare il finale per scoprire l’assassino.

"Vincere questa corsa cinque volte, a ogni partecipazione, è qualcosa di incredibile. Merito di una squadra fantastica, che mi ha protetto all’inizio. Ho mostrato il computer ai compagni perché su queste salite avevo già tempi record e oggi li ho migliorati. Rimpianti? Assolutamente no: è il settimo anno in fila che chiudo l’anno dicendo di aver avuto la miglior stagione di sempre e lo faccio anche oggi", dice Pogacar, che nel suo completo immacolato nascondeva già dal via a Como un messaggio: anche oggi mando tutti in bianco. Un avvertimento ai rivali, un avviso al pubblico, che dallo sloveno si aspetta ogni volta questo genere di show: per capirlo, basta guardare l’eccitazione con cui la muraglia umana, in gran parte giovani, lo attende sulle rampe di Città Alta per regalargli un applauso, un urlo di incitamento, un aggettivo, un accenno di ola. Se questa è noia…

Ordine d’arrivo 119° Lombardia: 1) Tadej Pogacar (Slo, Uae) km 241 in 5h 45’53’’ (media 41,806), 2) Evenepoel (Bel) a 1’48’’, 3) Storer (Aus) a 3’14’’, 4) Simmons (Usa) a 3’39’’, 5) Del Toro (Mex) a 4’16’’, 15) Scaroni a 5’21’’, 16) Piganzoli st.