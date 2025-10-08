Tadej sempre in fuga per la vittoria. Tre Valli, show Longo Borghini

Una vita da numero primo. Tadej Pogacar, l’uomo che dietro di sé fa sempre il vuoto colpisce ancora alla Tre Valli Varesine. Successo numero 107 per lo sloveno: Tadej arriva in solitaria a Varese, stavolta dopo aver staccato tutti – ma in discesa – a 21 chilometri dall’arrivo. Quello che il pubblico (già addolcito dal trionfo-riscatto di Elisa Longo Borghini) voleva: una dimostrazione di forza, un assolo entusiasmante nella corsa che porta dritti al Lombardia di sabato. E lì ci sarà un altro traguardo ad attenderlo, si chiama Fausto Coppi, e Tadej proverà a batterene il record, vincendo per la quinta volta di fila la classica lombarda.

Pogacar, dopo Mondiale, Europei e la vittoria di ieri, lancia quindi un messaggio cristallino agli avversari: la fame di vittoria c’è ed è insaziabile. Nei 200,3 chilometri che separano Busto-Arsizio da varese lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG (4.34.33’’) precede di quarantacinque secondi il danese Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), vincitore della volata del gruppo, e il francese Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

Tutto facile per il fuoriclasse sloveno, che si era presentato alla classica che chiude il trittico lombardo soprattutto per riconoscimento verso gli organizzatori. Lo scorso anno era stato fra gli atleti che avevano chiesto l’annullamento della gara 2024 a causa del maltempo.

E’ un Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a dare lo spunto per l’azione decisiva sul finale. Il vincitore del Giro dell’Emilia (che alla Tre Valli chiude ottavo) ricuce il vantaggio con il gruppo di fuggitivi scappato all’inizio. Ma poi in discesa, fuori dal suo terreno di caccia, Pogacar attacca e riesce a fare il vuoto.

Ci prova Simmons a inseguire lo sloveno, che però sul muro di Casciago lascia letterlamente solo le briciole ai suoi avversari. Pogacar taglia il traguardo a Varese dopo l’ennesimo colpo di talento.

Sotto quello stesso traguardo era passata poche ore prima Elisa Longo Borghini. La campionessa d’Italia del team Uae-Adq si riscatta dopo la delusione del Mondiale in Ruanda e si impone in una volata a due sull’olandese Demi Vollering (Fdj-Suez), vincitrice tre giorni fa del titolo europeo. A completare il podio la svizzera Noemi Ruegg (Ef-Oatly-Cannondale).

Tre Valli Varesine, ordine d’arrivo maschile.

1. Tadej Pogacar (UAD) in 4h34’33, 2. Albert Withen Philipsen (LTK) +45”, 3. Julian Alaphilippe (TUD) +45”, 4. Paul Lapeira (DAT) +45”, 5. Sergio Higuita (XAT) +45”, 6. Toms Skujins (LTK) +45”, 7. Tobias Halland Johannessen (UXM) +45”, 8. Isaac Del Toro (UAD) +45”, 9. Johannes Kulset (UXM) +45”, 10. Ion Izagirre (COF) +45”.