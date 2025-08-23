Tappa 1 Vuelta 2025: Philipsen in maglia rossa. Ordine d'arrivo e classifica

Novara, 23 agosto 2025 - La tappa 1 della Vuelta 2025 inaugura il Grand Départ dall'Italia e in particolare da Torino. Come già accaduto al Tour de France 2025, la prima maglia da leader è una questione di Jasper Philipsen, che vince una volata che vede Elia Viviani piazzarsi al quarto posto al termine di una giornata come prevedibile senza particolari emozioni per quanto riguarda gli uomini attesi dalla lotta per la classifica generale. Restando in casa Italia, data anche la location amica, la prima maglia a pois va ad Alessandro Verre, presente nella fuga di giornata e bravo a domare il primo dei 46 GPM in programma in questa Vuelta 2025 tutta per scalatori. E per Philipsen, che dopo quella gialla indossa anche la maglia rossa, con la speranza che stavolta non sopraggiungano un'altra caduta e successivo ritiro come accaduto a luglio. La tappa 2, la Alba-Limone Piemonte, propone 159,6 km ben più complessi in particolare nella seconda parte: il finale si impenna, con il primo arrivo in salita di seconda categoria, che va a comporre quasi integralmente i 1884 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 1 della Vuelta 2025

La Vuelta 2025 parte da Torino-Reggia di Venaria per poi arrivare a Novara dopo 186,1 km con 1 GPM di terza categoria, per 1337 metri di dislivello. Pronti, via e la caccia alla fuga buona parte, che si compone nelle figure di Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Koen Bouwman (Team Jayco AlUla), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) e Hugo De La Calle (Burgos Burpellet BH). L'unica salita di giornata è quella di La Serra (6,5 km con una pendenza media del 5,2%), scollinato per primo da Verre, che diventa la prima maglia a pois della Vuelta 2025. Il traguardo volante di Valdengo premia invece Reinderink, bravo a battere nello sprint Vinokurov: poi De La Calle si avvantaggia sugli ormai ex compagni di fuga prima di essere riassorbito a 38 km dalla fine. Si va verso la prevedibile volata, che vede Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) far valere la sua legge: è sua la prima maglia da leader, come già accaduto al Tour de France 2025.

Ordine d'arrivo tappa 1 Vuelta 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 4h09'12" 2) Ethan Vernon (IPT) st 3) Orluis Aular (MOV) st 4) Elia Viviani (LOT) st 5) Ivan Garcia Cortina (MOV) st 6) David Gonzalez (Q36) st 7) Bryan Coquard (COF) st 8) Guillermo Thomas Silva (CJR) st 9) Tom Pidcock (Q36) st 10) Madis Mihkels (EFE) st

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 4h09'02" 2) Ethan Vernon (IPT) +4" 3) Pepijn Reinderink (SOQ) +4" 4) Orluis Aular (MOV) +6" 5) Nicolas Vinokurov (XAT) +6" 6) Koen Bouwman (JAY) +8" 7) Elia Viviani (LOT) +10" 8) Ivan Garcia Cortina (MOV) +10" 10) Bryan Coquard (COF) +10"

