Giro d’Italia 2025, tutto sulla tappa 11: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Pisa, 20 maggio 2025 – Un Giro 2025 ancora tutto da scoprire, ma con una classifica che inizia a delinearsi dopo la cronometro di Pisa. Qualche scalatore, come era logico attendersi, ha perso terreno, il riferimento è a Bernal, Carapaz e Ciccone, mentre Roglic è risalito, accorciando a 1’18” il suo ritardo da Isaac Del Toro, che contestualmente ha visto il suo compagno Juan Ayuso avvicinarsi a 25”. Bene anche Antonio Tiberi, terzo in classifica a 1’01” di distacco, di poco davanti a Simon Yates. Dal sesto in giù, invece, distacchi superiori ai due minuti. La seconda settimana riparte da Viareggio mercoledì e avrà probabilmente come appuntamento clou quello della quindicesima tappa con il Monte Grappa domenica.

Percorso

Tappa non banale e divisa a metà quella da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) di 186 chilometri. Prima fase facile di circa una settantina di chilometri, ma in località Campori inizia il prima categoria dell’Alpe San Pellegrino, che misura 13.7 chilometri con pendenze medie del 8.8% e massime del 19%. Salita vera, ma posta a oltre 90 chilometri dal traguardo. Segue una lunghissima discesa praticamente di quaranta chilometri fino a Cerendolo, traguardo volante al chilometro 135 di corsa. Finale da classiche, in un percorso che favorirà una fuga. Gpm di seconda categoria a Toano, 11.1 chilometri al 4.9% e massime del 10%, poi continuo tratto vallonato e un susseguirsi e sali e scendi passando da Villa Minozzo, chilometro Red Bull, per poi arrivare all’ultima salita di Pietra di Bismantova, che è lunga 5.8 chilometri con massime del 12% e vetta a cinque dal traguardo. Non è finita, ultimi 3 km caratterizzati da una rampa a salire e successiva breve discesa che portano dentro l’abitato con alcune curve impegnative. Ultimo chilometro tutto a salire.

Favoriti

Sembra una tappa adattissima a fughe a lunga gittata di corridori bravi in salita. Lorenzo Fortunato e Diego Ulissi possono tornare protagonisti, così come Vendrame, Poels, Bais, Steinhauser, De Bondt, Pello Bilbao e Plapp. In ottica generale, troppo lontana dal traguardo l’Alpe San Pellegrino, ma nei due Gpm finali qualcuno potrebbe cercare di guadagnare qualche secondo. Ma sarebbe, forse, più lo sforzo che la reale utilità.

Orari tv

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa mercoledì 21 maggio con partenza da Viareggio alle 12.05 e questi passaggi principali: Alpe San Pellegrino tra le 14.44 e le 15.04, Toano tra le 15.59 e le 16.27, Pietra Bismantova tra le 16.51 e le 17.27, arrivo previsto a Castelnovo ne’ Monti tra le 16.57 e le 17.33. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 11.20 poi passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025, Hoole vince la crono: classifica generale stravolta