Tappa 13 della Vuelta 2025, ecco l’Angliru: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Los Corrales, 4 settembre 2025 – Ancora la UAE dominatrice della stagione (quasi 80 vittorie) e della Vuelta di Spagna. Quinta vittoria nella corsa spagnola per la squadra emiratina che nella dodicesima tappa ha piazzato il successo di Juan Ayuso in fuga a lunga gittata dopo un duello sul traguardo con il compagno di avventura Javier Romo. Netta la vittoria di Ayuso in volata ristretta a due e UAE che sembra concentrata sulle vittorie singole di tappa piuttosto che a dare una mano a Joao Almeida, impegnato in classifica generale contro Jonas Vingegaard. Non è successo nulla in classifica generale se non la risalita di Bruno Armirail, era anche lui in fuga, che ora è sesto a 2’23”, ma il francese non fa paura in ottica podio. Fa paura, invece, l’Angliru e infatti i big sono rimasti coperti per risparmiare energie in vista della tredicesima tappa che potrebbe essere uno spartiacque importante nella lotta alla maglia rossa.

Percorso

E’ una delle tappe più attese la tredicesima della Vuelta di Spagna 2025 da Cabezon de la Sal all’Alto de l’Angliru di 202 chilometri. Si arriva dunque nella nota salita delle Asturie a quota 1.550 metri sul livello del mare con un finale di percorso molto duro. Di fatto, per oltre 100 chilometri non c’è nulla segnalare se non una lunga e inesorabile pianura e anche senza traguardi volanti. Dal chilometro 123 si inizia a salire verso Nava, salita blanda senza Gpm, ma ai meno 55 dal traguardo non si scherza più. Prima l’Alto La Mozqueta, salita breve di 6.3 chilometri ma abbastanza dura con pendenze medie del 8.4%. Segue discesa e pianura e ai meno 26 parte l’Alto del Cordal, altra salita corta (5.5 chilometri) ma con pendenze quasi del 9%, seguita da 9 chilometri di discesa che portano all’imbocco dell’Angliru. L’ultima salita è un colosso. Sono 12.7 chilometri con medie del 9.7% e massime del 22%. Terribile il tratto dai meno tre ai meno uno dalla vetta con pendenze costanti sopra il 15%. Si decide una parte della Vuelta.

Favoriti

Appare una tappa destinata ai big della classifica. Jonas Vingegaard vorrà piazzare il suo nome in cima a una delle salite simbolo della Vuelta, con Joao Almeida e Tom Pidcock che sembrano gli avversari più pericolosi. Non si potranno più nascondere gli italiani. Ciccone, dopo un avvio brillante, è in calo, mentre Pellizzari convive con il doppio ruolo di uomo di classifica ma anche di supporto al capitano Jai Hindley. Rischia di perdere molto terreno la sorpresa Torstein Traeen, ora quarto a 1’06”.

Orari tv

La tredicesima tappa della Vuelta si disputa venerdì 5 settembre con orario di partenza alle 12.10 e questi passaggi principali: Alto de la Mozqueta tra le 16 e le 16.26, Alto del Cordal tra le 16.42 e le 17.12, inizio dell’Angliru tra le 16.55 e le 17.27, arrivo previsto in cima tra le 17.14 e le 17.47. Diretta esclusiva su Discovery/Eurosport tramite le piattaforme Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Morto Giorgio Armani: la moda e la passione per il basket