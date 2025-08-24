Cosa è successo nella tappa 2 della Vuelta 2025: Vingegaard beffa Ciccone. La classifica

Limone Piemonte, 24 agosto 2025 - La tappa 2 della Vuelta 2025 segna l'arrivo della pioggia e, con essa, delle cadute e dei primi ritiri, come nel caso di un possibile protagonista come Guillaume Martin. Più o meno ammaccati si rialzano invece, tra gli altri, Tom Pidcock, Victor Campenaerts, George Bennett, Axel Zingle e soprattutto Jonas Vingegaard, sanguinante al gomito sinistro ma mai domo. Il danese fa subito cenno di 'ok' alla telecamera, con pollice alto e bacio per tranquillizzare gli affetti: anche a livello sportivo, la forma è quella dei giorni d'oro, come si evince dal verdetto emesso dal primo arrivo in salita, quello di Limone Piemonte. Naufragata presto la maglia rossa Jasper Philipsen, è volata a ranghi più o meno ridotti nel gruppo, che sembra poter essere regolato da Giulio Ciccone: invece, proprio sulla linea del traguardo, rinviene Vingegaard, che beffa l'abruzzese per meno di mezza ruota, interrompendo un digiuno che durava da oltre 6 mesi (il 23 febbraio) e prendendosi pure la maglia rossa. Insomma, tutto come un po' da pronostici, seppur difficile da ipotizzare fino a un anno fa, quando la stagione del corridore della Visma-Lease a Bike si troncava quasi sempre subito dopo il Tour de France e, soprattutto, quando l'esplosività in volata era quasi una chimera. Vingegaard invece c'è e con la faccia cattiva di chi vuole vincere un altro Grande Giro, nel quale per ora arriva il terzo successo parziale, oltre a un segnale importante a tutti i rivali. A tal riguardo, alle spalle dei due al comando e di David Gaudu, da oggi capitano in solitaria in casa Groupama-FDJ, ed Egan Bernal si crea un buco di 2" nel quale finiscono tutti gli altri uomini di una classifica generale ancora tutta da plasmare ma con già un leader che rischia, si fa per dire, di rimanere tale fino a Madrid: non che questo fosse un scenario particolarmente sorprendente alla vigilia di questa Vuelta 2025 che per poco oggi, ancora su suolo italiano, non si regalava un gioia grazie a Ciccone, il solito Ciccone generoso ma un po' sfortunato e impulsivo, oltre che, come da sua ammissione, reo di aver sbagliato il rapporto nell'ultima parte della salita. La tappa 3, la San Maurizio Canavese-Ceres di 134,6 km, l'ultima completamente su suolo italiano, propone altri 2 GPM, di cui quello che conduce all'arrivo, per 1996 metri di dislivello: forse, stavolta, uno scenario più da uomini da Classiche o comunque attaccanti che da big della classifica generale, oggi comunque guidata con forza da Vingegaard.

La cronaca della tappa 2 della Vuelta 2025

La Vuelta 2025 riparte dalla Alba-Limone Piemonte: 159,6 km chiusi dal primo arrivo in salita, di seconda categoria, che va a comporre quasi integralmente i 1884 metri di dislivello. I fuggitivi di giornata sono Liam Slock (Lotto), Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH) e Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che poi si rialza. Il traguardo volante di Busca premia Slock, mentre Fernandez strada facendo perde contatto. Sulla corsa arriva la pioggia e, con essa, spuntano le cadute: la prima vittoria è Guillaume Martin (Groupama-FDJ), costretto al ritiro, ma a finire sull'asfalto è anche George Bennett (Israel-Premier Tech), mentre Carlos Verona (Lidl-Trek) fora. Dopo una rotonda finiscono sull'asfalto, tra gli altri, Jonas Vingegaard, Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Carlos Canal (Movistar Team), Tim Van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) e Axel Zingle (Visma-Lease a Bike), che curiosamente entra ed esce subito dall'ambulanza. Il gruppo si spaventa e, complice la strada in costante ascesa, rallenta l'andatura prima dell'inizio della salita di Limone Piemonte (9,8 km con una pendenza media del 5,1% e massima dell'11%). Davanti si rompe l'armonia tra i fuggitivi, con Slock a provare a restare in testa il più possibile in solitaria: come da previsioni, naufraga presto la maglia rossa Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Il gruppo riassorbe tutti gli attaccanti ma, al contempo, perde via via unità dietro, pur nel contesto di una salita piuttosto pedalabile. Gli ultimi chilometri sono quelli più duri che i vari gregari provano a sfruttare per alzare l'andatura e lanciare i propri capitani. Il primo scatto è di Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), chiuso da Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike). E' di fatto volata: parte Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ed è un ritmo inesorabile, all'apparenza imbattibile quasi fino al traguardo. In quel 'quasi' si insinua Vingegaard, che beffa l'abruzzese per meno di metà ruota praticamente sulla linea d'arrivo, prendendosi anche la maglia rossa nonostante la caduta di circa mezz'ora prima.

Ordine d'arrivo tappa 2 Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 3h47'14"

2) Giulio Ciccone (LTK) st

3) David Gaudu (GFC) st

4) Egan Bernal (IGD) st

5) Joao Almeida (UAD) +2"

6) Felix Gall (DAT) +2"

7) Jai Hindley (RBH) +2"

8) Juan Ayuso (UAD) +2"

9) Matteo Jorgenson (TVL) +2"

10) Tom Pidcock (Q36) +2"

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 7h56'16"

2) Giulio Ciccone (LTK) +4"

3) David Gaudu (GFC) +6"

4) Egan Bernal (IGD) +10"

5) Tom Pidcock (Q36) +12"

6) Jai Hindley (RBH) +12"

7) Santiago Buitrago (TBV) +12"

8) Matteo Jorgenson (TVL) +12"

9) Juan Ayuso (UAD) +12"

10) Marc Soler (UAD) +12"