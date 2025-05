La tappa 3 del Giro d’Italia 2025: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

Tirana, 10 maggio 2025 – Primoz Roglic in maglia rosa al Giro 2025. Alla seconda tappa, la cronometro di Tirana, il capitano della Red Bull Bora si è preso la prima posizione in classifica generale pur perdendo per un secondo da Joshua Tarling, ma è stato sufficiente per scavalcare Mads Pedersen, settimo a dodici secondi. Lo sloveno è ora leader con un secondo sul danese e 5 sul ceco Vacek, ma il suo avversario diretto, cioè Juan Ayuso, è vicino a 16 secondi, così come l’azzurro Antonio Tiberi, ottavo in classifica a 25. Insomma, una prima scrematura, ma non decisiva e servirà attendere il ritorno in Italia per le prime tappe sugli Appennini dove la battaglia in salita si farà più serrata. Il trittico albanese, invece, si chiuderà domenica con la Valona-Valona e una salita di seconda categoria che potrebbe tagliare fuori i velocisti.

Tappa abbastanza mossa, ma con finale in picchiata verso Valona. Si parte con un continuo sali e scendi dopo Valona, passando per il traguardo volante di Gjormi al chilometro 34, poi si arriva al primo Gpm di giornata, che è lo strappo di quarta categoria a Shakelles. Fase centrale sempre mossa, sempre con continui tratti di breve salita alternati a brevi discese. Altro strappetto a Qafa, non catalogato come Gpm, ma la vera asperità di giornata sarà il Qafa Llogarase di seconda categoria che misura 10 chilometri al 7.4% di media e 12% di massima. La vetta è situata a 39 chilometri dal traguardo. Seguono 14 chilometri di discesa poi ultimo tratto pianeggiante verso Valona.

Appare una tappa da fughe a lunga gittata, anche se l’ultimo tratto potrebbe servire per ricucire il gruppo. La parte mossa iniziale può far partire un attacco e la salita di seconda categoria potrebbe rinforzarlo o propiziarne uno nuovo per togliere di mezzo i velocisti. Tappa tutta da decifrare. Citiamo Hermans, Bais, Poels, Marcellusi, Van Baarle, Frigo e Fuglsang come possibili protagonisti di un attacco da lontano. In caso di un arrivo in volata di gruppo i favoriti sarebbero Kaden Groves, Sam Bennett, Wout Van Aert, Mads Pedersen, Orluis Aular e Olav Kooij.

L’ultima tappa in suolo albanese è prevista per domenica 11 maggio con partenza alle 13.15 e arrivo stimato tra le 17.02 e le 17.26, con passaggio sulla salita di Qafa Llogarase tra le 16.17 e le 16.38. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini-Moser. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 12.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di tappa. Telecronaca di Pancani, Garzelli, Genovesi. In streaming su Raiplay.

