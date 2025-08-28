La tappa di oggi alla Vuelta 2025: arrivo in salita ad Andorra. Percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Figueres, 28 agosto 2025 – Una crono a squadre equilibrata, con distacchi minimi e Giulio Ciccone pienamente in corsa con la sua Lidl Trek. Lo scalatore azzurro potrà oggi nell’arrivo di Andorra mostrare le ambizioni di classifica generale. Trionfo della Uae di Ayuso e Almeida di 8” sulla Visma di Vingegaard e appena 9” sulla Lidl di Ciccone, che ha preceduto la Bora di Hindley (12”) e la Movistar di Castrillo (17”). Come era lecito aspettarsi, ha pagato dazio la Bahrain che ha perso 31” e così Tiberi è oggi staccato di quasi un minuto dal leader della generale, che è il danese Vingegaard. Alla vigilia della prima vera tappa di montagna, il capitano della Visma comanda con 8” su Ayuso, Almeida e Soler, poi Ciccone a 9”, Gaudu e Jorgenson a 16” e Hindley a 20” assieme al compagno Pellizzari. Insomma, inizia lo spettacolo.

Percorso

Tappa dura, quasi un tappone. Siamo sui Pirenei Orientali. Si parte da Olot per arrivare ad Andorra dopo 170 chilometri di corsa. Ci sono tante salite, ma sarà l’ultima a decidere probabilmente la corsa. Si parte con il terza categoria di Collada de Sentigosa, ma la prima vera asperità sarà il Collada de Toses di 24 chilometri al 3.5% di pendenza media. Salita lunga, ma pedalabile. La fase centrale è quella più facile, motivo per il quale la corsa si accenderà solo nel finale. Ci sono infatti quasi 70 chilometri di strada costantemente in discesa fino all’ingresso ad Andorra, che spalanca verso le ultime due salite. Prima lo strappo dell’Alto La Comella, Gpm corto, 4 chilometri, ma duro, con pendenze dell’8%. Arrivati in cima, breve discesa poi di nuovo salita per arrivare al traguardo. Per giungere ai 1901 metri di Pal in Andorra ci saranno 9.6 chilometri alla pendenza media del 6.3% dove i big dovranno farsi trovare pronti. Sarà la prima vera sfida in montagna.

Favoriti

E’ arrivato il tempo per i big di sfidarsi. Prima battaglia in montagna nella lotta alla maglia rossa. Vingegaard parte con i galloni di favorito, la Uae giocherà la doppia carta Ayuso e Almeida, ma anche Ciccone vuole rimanere in corsa. Attenzione anche a Hindley che può contare su Pellizzari. In ritardo Bernal di 22”: potrebbe tentare qualcosa. Anche Tiberi deve dimostrare di avere condizione.

Orari tv

La sesta tappa della Vuelta di Spagna si disputa giovedì 28 agosto con orario di partenza alle 12.35 e questi passaggi principali: Gpm di Collada Sentigosa attorno alle 13.15, Collada de Toses tra le 14.36 e le 14.47, Alto La Comella tra le 16.43 e le 17.09, arrivo previsto a Pal Andorra tra le 17.16 e le 17.45. Diretta esclusiva a pagamento su Discovery Plus e su Dazn con telecronaca di Gregorio-Magrini. Leggi anche - Eurobasket, calendario partite e quando gioca l'Italia