Le tappe del Giro d'Italia 2025: date, percorso e altimetrie

Roma, 13 gennaio 2025 – Dopo un'attesa più lunga del previsto, all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma è stato sollevato il velo sul percorso del Giro d'Italia 2025, in programma dal 9 maggio all'1 giugno.

Il percorso

Se la Grande Partenza dall'Albania, nel segno di 3 tappe tutt'altro che banali (compresa una cronometro), era già nota da settimane, il resto del tracciato dell'edizione numero 108 della Corsa Rosa ha preso forma. L'ingresso in Italia, via Puglia, sarà riservato ai velocisti, per poi fare spazio a frazioni insidiose (su tutte la lunga Potenza-Napoli) prima del vero esame per gli scalatori: la tappa 7, con i suoi 4 GPM e 3400 metri di dislivello prima dell'arrivo in salita a Tagliacozzo. Si continuerà a salire il giorno successivo, con 3700 metri di dislivello, nonostante le ascese saranno meno arcigne e l'arrivo non in pendenza. La prima settimana si chiuderà con gli sterrati di Siena: 5 settori nella polvere che ricalcheranno in parte il percorso della Strade Bianche. La seconda settimana si aprirà con la cronometro di Lucca: rispetto a quella di Tirana il percorso è forse più semplice, ma lungo più del doppio a livello di chilometraggio. Nella tappa 11 saranno 3 i GPM da scalare prima che, il giorno successivo, a Valdana tornino di scena i velocisti. La Rovigo-Vicenza si presta alle fughe grazie a un percorso simile a una Classica. Dopo lo sconfinamento in Slovenia che farà felice Primoz Roglic (e Tadej Pogacar, qualora dovesse partecipare), si tornerà a fare sul serio nella tappa 15, che si chiuderà con l'attesissimo ritorno del Monte Grappa. Si faticherà anche all'alba della terza settimana grazie alla scalata verso San Valentino, per un totale di 4800 metri di dislivello. La classifica generale uscirà stravolta dopo la tappa 17, che avrà nel menù il Mortirolo e il Tonale prima dell'arrivo a Bormio. La penultima volata, prima quella finale di Roma, avrà luogo a Cesano Maderno: nel mezzo i 4700 metri di dislivello della tappa 19 e l'attesissimo Colle delle Finestre prima del Sestrière.

Le tappe

Tappa 1 (9 maggio) - Durazzo-Tirana (164 km)

Tappa 2 (10 maggio) - Tirana-Tirana, cronometro individuale (13,7 km)

Tappa 3 (11 maggio) - Valona-Valona (160 km)

Tappa 4 (13 maggio) - Alberobello (Pietramadre-Lecce) (187 km)

Tappa 5 (14 maggio) - Ceglie Messapica-Matera (144 km)

Tappa 6 (15 maggio) - Potenza-Napoli (226 km)

Tappa 7 (16 maggio) - Castel di Sangro-Tagliacozzo (168 km)

Tappa 8 (17 maggio) - Giulianova-Castelraimondo (197 km)

Tappa 9 (18 maggio) - Gubbio-Siena (181 km)

Tappa 10 (20 maggio) - Lucca-Pisa, cronometro individuale (28,6 km)

Tappa 11 (21 maggio) - Viareggio-Castelnovo Ne' Monti (185 km)

Tappa 12 (22 maggio) - Modena-Valdana (Oglio-Po) 172 km

Tappa 13 (23 maggio) - Rovigo-Vicenza (180 km)

Tappa 14 (24 maggio) - Treviso-Nova Gorica/Gorizia (186 km)

Tappa 15 (25 maggio) - Fiume Veneto-Asiago (214 km)

Tappa 16 (27 maggio) - Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico) (199 km)

Tappa 17 (28 maggio) - San Michele all'Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio (154 km)

Tappa 18 (29 maggio) - Morbegno-Cesano Maderno (144 km)

Tappa 19 (30 maggio) - Biella-Champoluc (166 km)

Tappa 20 (31 maggio) - Verrès-Sestrière (Vialattea) (203 km)

Tappa 21 (1 giugno) - Roma-Roma (141 km)

Il percorso del Giro d'Italia Women 2025

In contemporanea, è stato presentato anche il percorso del Giro d'Italia Women 2025, in programma dal 6 al 13 luglio, con partenza da Bergamo e arrivo a Imola.

Le tappe

Tappa 1 - Bergamo-Bergamo, cronometro individuale (13,6 km)

Tappa 2 - Clusone-Aprica (99 km)

Tappa 3 - Vezza d'Oglio-Trento (124 km)

Tappa 4 - Castello Tesino-Pianezze (Valdobbiadene) (156 km)

Tappa 5 - Mirano-Monselice (108 km)

Tappa 6 - Bellaria-Igea Marina-Terre Roveresche (Orciano di Pesaro) (144 km)

Tappa 7 - Fermignano-Monte Nerone (157 km)

Tappa 8 - Forlì-Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) (138 km)

