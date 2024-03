Tirreno-Adriatico 2024, Pozzovivo sarà al via (con il brivido)

Roma, 1 marzo 2024 – I riflettori del mondo del ciclismo sono tutti concentrati sull'imminente Strade Bianche 2024, il primo vero scontro diretto della stagione tra i big delle Classiche, ma a distanza di pochi giorni, per la precisione lunedì 4 marzo, scatterà anche la Tirreno-Adriatico 2024: la prima corsa a tappe in Italia dell'annata ma anche l'occasione per rivedere in bici Domenico Pozzovivo. E non senza brividi.

I dettagli

E' storia di pochi giorni fa l'ingaggio del lucano da parte della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, la squadra di Bruno e Roberto Reverberi che l'aveva lanciato nel mondo del professionismo nell'ormai lontano 2005. Da allora il classe '82 avrebbe raccolto, tra le altre, ben 17 partecipazioni al Giro d'Italia, con la 18esima nel mirino il prossimo maggio con l'obiettivo neanche tanto nascosto di eguagliare il record di Wladimiro Panizza. Tutto sembra dunque perfetto per il lieto fine romantico, ma prima Pozzovivo dovrà ultimare la preparazione fisica svolta in solitudine in questi mesi: con tanto di recente ritiro in altura al Parador de Las Canadas del Teide, la località nei pressi di Tenerife da sempre prediletta dai ciclisti per questi scopi. Non solo: il lucano, ben prima, dovrà riassaporare l'atmosfera del gruppo per arrivare pronto anche psicologicamente pronto a un Giro d'Italia, il prossimo, che si preannuncia più complicato del solito. Seppur a distanza ancora siderale, uno degli step propedeutici alla Corsa Rosa è la Tirreno-Adriatico. E qui quasi si manifestava la doccia gelata che avrebbe guastato i piani del nuovo ritrovato idillio: il via libera dell'UCI che sembrava sul punto di non arrivare in tempo. Il brivido c'è stato nonostante le ufficialità del caso e le foto già diffuse sul web di Pozzovivo con la maglia della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, la squadra con cui vivrà la 20esima stagione da professionista. Qualche bega burocratica, con un tesseramento avvenuto di fatto ad annata già iniziata, era da mettere in conto e così è stato, ma nelle prime ore della giornata di venerdì tutto si è risolto, con il lucano che quindi lunedì sarà regolarmente al via di Lido di Camaiore nel contesto di una cronometro che, si sa, non è proprio la specialità della casa. Prima dell'arrivo, fissato come ormai di consueto a San Benedetto del Tronto, lo scalatore avrà occasione di provare a mettersi in mostra anche e soprattutto per testare la gamba. A tal riguardo, non mancheranno né le sollecitazioni previste dal percorso della 59esima edizione della Corsa dei Due Mari né quelle procurate da una startlist ancora parziale ma già ricca di nomi interessanti: basti pensare che al via di Lido di Camaiore dovrebbero esserci, tra gli altri, Jonas Vingegaard, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Enric Mas, Biniam Girmay, Jasper Philipsen, Mark Cavendish, Tao Geoghegan Hart, Jonathan Milan, Juan Ayuso, Simon Yates, Caleb Ewan, Antonio Tiberi, Tim Merlier, Julian Alaphilippe, Richard Carapaz, Ben Healy, Alberto Bettiol, Ben O'Connor, Jai Hindley e Alberto Dainese.

