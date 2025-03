Tirreno-Adriatico 2025, Ganna vince la tappa 1. La classifica dopo la crono inaugurale

Lido di Camaiore, 10 marzo 2025 - La Tirreno-Adriatico 2025 parte con una cronometro individuale di 11,5 km da Lido di Camaiore a Lido di Camaiore: un appuntamento ormai consueto che rinnova la sfida di un anno fa tra Filippo Ganna e Juan Ayuso. Stavolta la spunta l'azzurro con un tempo di 12'17" che cancella la beffa, incassata appena per 1", nella scorsa stagione, oltre a valere la maglia azzurra e tante certezze in vista della Milano-Sanremo e della Parigi-Roubaix. Seppur con distacchi abbastanza ristretti, l'Italia sorride anche nell'ottica di una classifica generale che vede Antonio Tiberi tra i migliori dei big, con Richard Carapaz, David Gaudu, Tom Pidcock, Jai Hindley e Adam Yates come principali sorprese negative. La tappa 2, la Camaiore-Follonica, con i suoi 192 km metterà il gruppo di fronte alla prima prova in linea e anche al primo GPM, seppur nel contesto di una tappa sostanzialmente piatta e all'apparenza adatta ai velocisti.

La cronaca

Il primo tempo di un certo rilievo è quello di Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), che completa la sua prova in 12'45", peggiorato di 28" da Giulio Ciccone (Lidl-Trek), di 13" da Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), così come Eddie Dunbar (Team Jayco AlUla), di 9" da Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) e di appena 3" da Jonathan Milan (Lidl-Trek). Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) perde ben 41", mentre Pello Bilbao (Bahrain Victorious) lascia sull'asfalto 26", mentre Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) chiude secondo per appena 1": Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) perde 10", mentre il conteggio di Ben Healy (EF Education-EasyPost) si ferma a 20" dal leader, dal quale David Gaudu (Groupama-FDJ) perde 47". Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) perde 39", che diventano 35" per Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) e 34" per Mikel Landa (Soudal Quick-Step): Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) lascia sull'asfalto 28". Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) abbassa a 12'40" il miglior tempo, peggiorato di 13" da Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step). Derek Gee (Israel-Premier Tech) chiude con 11" di ritardo dallo spagnolo, che viene scalzato da Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e dal suo 12'17", tempo che vale il successo e la prima maglia azzurra.

Ordine d'arrivo tappa 1 Tirreno-Adriatico 2025

1) Filippo Ganna (IGD) in 12'17" 2) Juan Ayuso (UAD) +23" 3) Johan Price-Pejtersen (ADC) +28" 4) Antonio Tiberi (TBV) +29" 5) Jonathan Milan (LTK) +31" 6) Derek Gee (IPT) +34" 7) Mattia Cattaneo (SOQ) +36" 8) Soren Waerenskjold (UXM) +37" 9) Isaac Del Toro (UAD) +37" 10) Kévin Vauquelin (ARK) +41"

Classifica generale Tirreno-Adriatico 2025

