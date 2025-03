Tirreno-Adriatico 2025, tappa 2: vince Milan. Ordine d'arrivo e classifica generale

Follonica, 11 marzo 2025 – La tappa 2 della Tirreno-Adriatico 2025 porta il gruppo da Camaiore a Follonica dopo 192 km. Dopo il successo di Filippo Ganna nella cronometro inaugurale, con annessa maglia azzurra, si continua a parlare italiano grazie allo sprint vincente, il terzo in totale nella Corsa dei Due Mari, di Jonathan Milan in una frazione non priva di cadute, una delle quali toglie di mezzo dai giochi per la vittoria anche il rivale Dylan Groenewegen: sull'asfalto ci finisce, tra gli altri, David Gaudu, costretto al ritiro, mentre Juan Ayuso mette in carniere 1" di abbuono al traguardo volante. La tappa 3, la Follonica-Colfiorito (Foligno) di 239 km, propone le prime vere difficoltà altimetriche: su tutte i 3 GPM in programma, di cui uno vicinissimo al traguardo, e ben 3300 metri di dislivello.

La cronaca

Pronti, via e Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) attacca in solitaria e guadagna un margine massimo di 5': il battistrada si assicura il traguardo volante di Casino di Terra, ma alle sua spalle Jonathan Milan (Lidl-Trek) precede Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), con quest'ultimo che si prende 1" di abbuono in classifica generale. Dal gruppo accelerano David Bais e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), che raggiungono la testa della corsa poco prima della salita di Canneto (4,1 km con una pendenza media del 3,8% e massima del 9%): a scollinare per primi è Bais, che si assicura così la prima maglia verde. Poco prima che la fuga venga ripresa in gruppo cadono David Gaudu (Groupama-FDJ) e Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step): quest'ultimo riparte, mentre il primo si ritira. A 13 km dal traguardo la Ineos Grenadiers prova a creare un buco: proprio in questa fase c'è una caduta che coinvolge Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), che si ritira. Nulla può impedire la volata, che vede il successo di Milan dopo uno sprint lunghissimo facilitato dall'ottimo lavoro della Lidl-Trek.

Ordine d'arrivo tappa 2 Tirreno-Adriatico 2025

1) Jonathan Milan (LTK) in 4h45'13"

2) Maikel Zijlaard (TUD) st

3) Paul Penhoet (GFC) st

4) Olav Kooij (TVL) st

5) Simone Consonni (LTK) st

6) Sam Bennett (DAT) st

7) Jake Stewart (IPT) st

8) Tim Van Dijke (RBH) st

9) Bryan Coquard (COF) st

10) Enrico Zanoncello (VBF) st

Classifica generale Tirreno-Adriatico 2025

1) Filippo Ganna (IGD) in 4h57'30"

2) Jonathan Milan (LTK) +19"

3) Juan Ayuso (UAD) +22"

4) Johan Price-Pejtersen (ADC) +28"

5) Antonio Tiberi (TBV) +29"

6) Derek Gee (IPT) +34"

7) Mattia Cattaneo (SOQ) +36"

8) Soren Waerenskjold (UXM) +37"

9) Isaac Del Toro (UAD) +38"

10) Maikel Zijlaard (TUD) +40"