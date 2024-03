Tirreno-Adriatico. Bauhaus, l’arte della volata. Milan beffato

Cinque italiani nei primi sette alla Tirreno-Adriatico: peccato che il posto che conta se lo prenda Phil Bauhaus (nella foto), velocista tedesco di 29 anni che non vinceva da oltre un anno. Perfettamente pilotato dalla squadra nello sprint all’insù a Gualdo Tadino, la freccia della Bahrain nega all’ex compagno Jonathan Milan la gioia del riscatto: il friulano si consola prendendo la maglia ciclamino a punti lasciata per strada da Philipsen, caduto all’ultima curva. Alle spalle del francese Vaquelin, terzo, sfilano nell’ordine Bettiol, Vendrame, il tricolore Velasco e il veterano Caruso. Nella tappa più lunga, segnata dalla fuga di duecento chilometri di Zoccarato, gli unici problemi arrivano dal meteo, freddo e pioggia che costringono i corridori a un andirivieni dalle ammiraglie per proteggersi. In classifica Ayuso guida sempre con un secondo su Ganna, Milan si avvicina a 6’’ grazie all’abbuono. Oggi la quarta tappa sbuca sull’Adriatico: si va da Arrone a Giulianova, col valico di Castelluccio nella prima parte.

Sette colli da scalare cambiano i connotati alla Parigi-Nizza: la quarta tappa, che si arrampica sul Mont Broully, la vince il colombiano Santiago Buitrago, staccando negli ultimi metri il compagno di fuga, il campione nazionale australiano Luke Plapp, che conquista il primato. A mezzo minuto i big, con Evenepoel lesto a guadagnare un paio di secondi sul ritrovato Bernal e l’altro favorito Roglic, che in classifica paga rispettivamente 40 e 30 secondi di ritardo ai due rivali.

a. cos.