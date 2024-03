Tirreno-Adriatico, il danese fa ancora il vuoto su Monte Petrano e prenota il trionfo: oggi l’ultima tappa. Vingegaard incontentabile: un altro assolo del re

Con la Tirreno-Adriatico già in tasca, Jonas Vingegaard non fa il ragioniere: l’ultimo re del Tour dà un’altra lezione di salita su Monte Petrano, onorando da campione la tappa regina. Non correre col braccino è il cliché dei fenomeni in circolazione, che si concedono sempre al massimo, rendendo questo ciclismo uno spettacolo. Alla regola non sfugge nemmeno l’ex pescatore danese, che dopo aver sbriciolato concorrenza e record di ascesa il giorno prima a Valle Castellana si ripete: a poco più di sei chilometri dalla vetta, la sua accelerazione intossica il talentone Ayuso e l’ex vincitore del Giro Hindley, che in quest’ordine arriveranno mezzo minuto dopo di lui al traguardo e oggi lo scorteranno sul podio finale di San Benedetto del Tronto.

In montagna continua a comandare Vingegaard e francamente non stupisce: quest’anno, in dieci giorni di gara, il danese ha vinto cinque tappe in salita, tutte per distacco, con il successo finale nel Gran Camino. Oggi vi aggiungerà anche la corsa dei Due Mari, con la quale aveva un conto aperto da due anni, e a sette successi diventerà il plurivincitore stagionale davanti al connazionale Pedersen.

Nemmeno il dominio numerico della Danimarca è una novità: da anni sforna corridori di alto livello pur non avendo un team d’elite. Come l’Italia, che invece resta brillantemente fuori dai primi dieci.

"Sono più in forma di un anno fa e anche del 2022", il messaggio che un soddisfatto Vingegaard spedisce a tifosi e avversari in vista del prossimo bersaglio: ovviamente, il Tour. Alla Parigi-Nizza l’arrivo in salita premia il russo Vlasov che anticipa Evenepoel e Roglic, McNulty resta leader. Oggi gran finale con sei colli da scalare.