TIRRENO-ADRIATICO. Vingegaard ha fretta, vince e vola in testa

In anticipo sul previsto, Jonas Vingegaard blinda la Tirreno-Adriatico. Al vincitore degli ultimi due Tour bastano cinque chilometri di salita, gli ultimi di Colle San Giacomo, a 29 dal traguardo, per spedire i rivali all’angolo e recitar da solo, come fanno i fenomeni del ciclismo attuale. Sia o meno la sua risposta a distanza alla strepitosa impresa di Pogacar alle Strade Bianche, è comunque incompleta: oggi, nell’arrampicata finale a Monte Petrano, tira aria di replica.

Basta una montagna a Vingegaard per ribadire di essere lo scalatore più forte in circolazione: lo ha appena riconosciuto Pogacar stesso, lo ribadisce il diretto interessato che, secondo collaudato schema, castiga di persona gli avversari dopo averli cucinati con la squadra. Così può tener fede alla parola data: dopo il felice debutto in Spagna (tre tappe vinte su quattro e classifica del Gran Camino), si è presentato in Italia per sistemare un lavoro in sospeso alla Tirreno-Adriatico, chiusa alle spalle di Pogacar due anni fa.

"Avevamo un piano per provarci, la squadra è stata perfetta nell’eseguirlo. Dedico la vittoria a mia moglie Trine per il sostegno che mi dà", dice l’ex pescatore danese, che della sua signora ora porta anche il cognome Hansen abbinato a Vingegaard. Piano perfetto o scalatore superbo che sia, a contenere i danni in poco più di un minuto sono in sei (Ayuso, Hindley, O’ Connor, Arensman, Uijtdebroeks e Del Toro, giunti nell’ordine), gli altri incassano quasi tre minuti, se non di più: in classifica l’ex leader Ayuso a 54’’ è l’unico sotto il minuto di ritardo.

Festa danese anche alla Parigi-Nizza, dove un terzetto beffa in contropiede Roglic, Evenepoel e Bernal sull’ultima salita: Skjelmose si prende la tappa, lo statunitense McNulty, secondo sul connazionale Jorgensen, si riprende il primato.