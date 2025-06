Tour de France 2025, Carapaz non sarà al via: ecco cosa è successo

Roma, 29 giugno 2025 – Il livello resta altissimo, ma giorno dopo giorno la startlist del Tour de France 2025, al via sabato 5 luglio, perde qualche pezzo più o meno pregiato. In principio erano stati David Gaudu, Tao Gheoghegan Hart e Benoit Cosnefroy, mentre oggi tocca a Richard Carapaz alzare bandiera bianca. A fare da contraltare c'è invece il recupero lampo di Jonas Abrahamsen nonostante la frattura alla clavicola rimediata al Giro del Belgio 2025 poco più di dieci giorni fa.

Perché Carapaz non sarà al Tour de France 2025

L'ecuadoriano, terzo al Giro d'Italia 2025 e desideroso di prendere parte alla Grande Boucle per andare a caccia di tappe e magari confermare la maglia a pois dell'anno scorso, è stato fermato da un'infezione gastrointestinale contratta in patria: per lui, dopo una settimana di febbre e dolori, urge un periodo di riposo non conciliabile con un viaggio così lungo. Il commento della sua EF Education-EasyPost è stato affidato al team manager Jonathan Vaughters. "Siamo tutti molto dispiaciuti per Richard. E' uscito dal Giro d'Italia in ottima forma e stava raggiungendo i migliori risultati della sua carriera in questi allenamenti. Ha sacrificato molto per arrivare a quel livello, quindi non poteva esserci momento peggiore. Sappiamo quanto il Tour de France sia importante per lui, quindi perderlo così vicino alla partenza è un vero colpo. E' un campione in tutti i sensi e, conoscendolo, non ho dubbi che questa battuta d'arresto lo motiverà solo a tornare più forte". Ritorno che, a questo punto, dovrebbe essere mirato alla preparazione della Vuelta 2025, il nuovo grande obiettivo di Carapaz: da vedersi se anche in questo caso solo a caccia di tappe o se, stavolta, puntando pure alla classifica generale, con l'obiettivo magari di migliorare il secondo posto raccolto nel 2020.

Le dichiarazioni di Buitrago

In casa Bahrain Victorious ci sarà invece un governo a due teste: a capo Lenny Martinez, il nuovo talento della Francia, e come luogotenente Santiago Buitrago, che ha espresso le sue sensazioni a meno di una settimana dal via del Tour de France 2025. "Ci presenteremo con molte speranze e aspettative. Sto pensando a questa Grande Boucle fin dalla fine a Nizza di quella precedente. Volevo prepararmi al meglio ed essere nella condizione fisica ottimale. Tutto è andato bene in questa stagione: abbiamo lavorato sodo su ogni aspetto e abbiamo ottenuto buoni risultati nella squadra, il che mi ha dato molta fiducia per le tre settimane che ci aspettano". Il colombiano, reduce dal ritiro dal Giro del Delfinato 2025, non ha brillato di recente, ma ciononostante mantiene fiducia per il prossimo futuro. "Vorrei migliorare la mia posizione rispetto allo scorso anno (decimo posto, ndr) e spero di avere la possibilità di lottare per una tappa, ma l'obiettivo principale è quello di curare la graduatoria: il sogno è la top 5, o addirittura il podio".