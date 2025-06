Tour de France 2025, Gaudu non sarà al via

Roma, 26 giugno 2025 - Il Tour de France da quasi 40 anni non è più una questione per francesi, e rischia di non esserlo neanche nella prossima edizione, al via il 5 luglio da Lille. Peseranno i fuoriclasse al via, su tutti Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, ma per i padroni di casa avrà un rilievo importante anche una startlist non esattamente competitiva che perde pure David Gaudu.

L'annuncio di Gaudu

L'annuncio è arrivato proprio dal corridore della Groupama-FDJ, squadra che dovrebbe avere in Romain Grégoire e Valentin Madouas, oltre al veterano Guillaume Martin, le nuove punte, tramite il proprio profilo Instagram. "Purtroppo, le ultime uscite effettuate in allenamento non sono state soddisfacenti. Per partecipare al Tour de France, con tre settimane intense da affrontare, bisogna essere al 100%. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dopo il Giro d'Italia, non ho trovato la forma necessaria per lottare in un evento del genere". In effetti, Gaudu a maggio era stato di scena alla Corsa Rosa, tra l'altro per la prima volta in carriera, per la verità senza lasciare il segno (come si evince il deludente 66esimo posto finale), complice la caduta nella tappa 7: un fardello che a quanto pare ha presentato il suo conto ben oltre l'ormai famigerato buco rimediato sulla mano in occasione della caduta incriminata. "Con la squadra, in tutta trasparenza, ne abbiamo discusso e preso questa difficile decisione: salterò questa edizione 2025. A volte bisogna rinunciare per ripartire meglio: è quello che stiamo facendo". Chiusa una porta per il classe '96, che nel 2022 sfiorò il podio nella corsa di casa, ad agosto si aprirà un portone chiamato Vuelta 2025, prima di provare nel prossimo weekend a prendersi il titolo nazionale. "Riprenderò a prepararmi per la seconda parte della stagione, con la Vuelta nel mirino. Domenica sarò al via dei campionati francesi per aiutare la squadra a portare a casa la maglia".

Le altre defezioni dal Tour de France 2025

Restando in casa Francia, salterà la prossima Grande Boucle anche Benoit Cosnefroy, che paga le conseguenze della caduta occorsa al Giro di Svizzera 2025. Non sarà al via di Lille nemmeno Tao Geoghegan Hart, a sua volta reduce da un'avventura tutt'altro che brillante nella corsa elvetica, vinta da Joao Almeida. "Mi sono goduto le prime tappe in Svizzera, tornando a far parte del gruppo in una gara World Tour per la prima volta quest'anno. Negli ultimi cinque giorni di gara, però, mi sono sentito poco bene a causa di una leggera infezione polmonare e ho iniziato a stare peggio di giorno in giorno, anche se sono riuscito a finire la gara". Queste le parole affidate dal britannico, vincitore del Giro d'Italia 2020, al proprio profilo Instagram che tolgono una carta dal jolly della Lidl-Trek: la classifica generale sarà curata da Mattias Skjelmose, mentre la caccia alle riservate ai velocisti spetterà a Jonathan Milan.