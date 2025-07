Tour de France 2025, soltanto 11 italiani al via. Ma non sarà record negativo

Roma, 2 luglio 2025 - A tre giorni dall'inizio del Tour de France 2025 tutte le squadre al via di Lille hanno presentato il proprio roster, seppur ancora passibile di modifiche fino all'ultimo secondo. Difficilmente però salirà il numero degli italiani presenti alla prossima Grande Boucle, che saranno appena 11.

Gli italiani al Tour de France 2025

Jonathan Milan, Simone Consonni, Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Trentin, Alberto Dainese, Davide Ballerini, Simone Velasco, Vincenzo Albanese, Mattia Cattaneo e Gianni Moscon: praticamente una squadra di calcio, per un numero esiguo ma ormai in linea con il trend degli ultimi decenni. Anzi, da un certo punto di vista va anche meglio rispetto al 2024, quando gli italiani al Tour de France furono addirittura solo 8. Il vero problema, al di là della quantità, è la qualità, perché nessuno del plotone della prossima Grande Boucle lotterà per la classifica generale. Certo, se tutto andasse per il meglio nella probabile volata di Lille, Milan (o l'altro velocista Dainese) potrebbe indossare la prima maglia gialla, ma sarebbe praticamente una leadership a tempo determinatissimo. Poi, tra specialisti delle cronometro e gregari, con il neo campione italiano Ganna, quello europeo Affini e Cattaneo a ricoprire di fatto entrambi i ruoli, il comparto si completa senza grosse aspettative, seppur da uomini come Trentin, Ballerini e Albanese (ma non solo) sia lecito aspettarsi almeno un tentativo di fuga per andare a caccia di una tappa. E la classifica generale? Quella non sarà uno sport per italiani, con il successo di Vincenzo Nibali datato 2014 destinato a rimanere come ultimo acuto, al quale affiancare, a lecita distanza, la maglia a pois vinta da Giulio Ciccone nel 2023. Lo Squalo detiene anche un altro primato, stavolta ben più attaccabile: è sua, infatti, l'ultima vittoria di tappa al Tour de France, nel 2019, anno nel quale invece l'abruzzese ha indossato, per ultimo, la maglia gialla per due giorni.

I numeri degli italiani al Tour de France nel passato

A parte le valutazioni sui singoli e le loro qualità, in casa Italia pesa la solita mancanza di una squadra World Tour, dalla cui sparizione è di fatto cominciata la lenta ma inesorabile discesa che porta ai numeri di oggi: 11 italiani al via, a dispetto dei 61 del 1996, edizione però nella quale nessun azzurro entrò nella top 10 guidata da Bjarne Riis a fronte comunque delle 3 vittorie di tappe (esultarono Mario Cipollini, Massimo Podenzana e Fabio Baldato sui Campi Elisi). A parte gli 8 del 2024, esiste però un numero ancora inferiore di italiani al via del Tour de France: correva il 1983 e gli azzurri al primo foglio firma erano addirittura soltanto 6, tra i quali, curiosità, spiccava Riccardo Magrini, oggi seconda voce di Eurosport che vinse anche una tappa (l'unica azzurra dell'edizione) a Oléron.

