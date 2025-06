Tour de France 2025, Kristoff escluso dalla Uno-X Mobility: "Sono deluso, ma capisco"

Roma, 18 giugno 2025 – Al via del Tour de France 2025 manca ancora qualche settimana, ma una squadra ha già comunicato il roster che sarà a Lille il 5 luglio: si tratta della Uno-X Mobility, che con un'esclusione eccellente sta facendo già discutere. In primis Alexander Kristoff, il diretto interessato.

La delusione di Kristoff e la spiegazione di Hushovd

A raccogliere le emozioni del norvegese è stata l'emittente TV2 NO: emozioni che sanno di sentenza per quanto riguarda la Grande Boucle, perché a fine stagione Kristoff appenderà la bici al chiodo e rischia di farlo ad appena 3 successi dalla fatidica quota 100 in carriera. "Un po' me l'aspettavo. Il percorso di quest'anno del Tour de France non è molto adatto ai velocisti puri e molte tappe saranno probabilmente troppo ondulate per me, quindi è una buona idea quella di avere corridori che sanno far bene su quel tipo di terreno". Dunque, il classe '87 da un lato capisce la scelta della Uno-X Mobility, che in luogo di colui che in carriera ha già vinto 4 tappe al Tour de France ha selezionato il giovanissimo Stian Fredheim: dall'altro l'amarezza è innegabile.

"Credo di aver fatto una stagione buona fin qui, abbastanza per avere un posto, ma ormai la nostra è una squadra forte, con tanti buoni corridori. Capisco che possa essere stata una scelta difficile. E' impossibile per me nascondere il fatto che sia un po' deluso: allo stesso tempo, so che Fredheim è andato molto bene in questa stagione e ha fatto grandi passi avanti. E' una scelta che va letta anche in chiave futura". Kristoff, comunque inserito nell'elenco delle riserve e quindi, in caso di necessità, ancora convocabile per la partenza di Lille, parla quasi da direttore generale: il ruolo che in casa Uno-X Mobility ricopre un altro ex velocista come Thor Hushovd, che ha provato a motivare le decisioni prese e già oggetto di discussioni.

"Sono state scelte difficili, le abbiamo ultimate giusto qualche ora prima di annunciarle. Per Kristoff si è trattato di una cosa difficile, considerato tutto quello che ha fatto, per tantissimi anni. Ma ora dobbiamo guardare avanti, perché ci sono diversi giovani corridori che si stanno facendo spazio, come abbiamo già visto nelle corse di quest'anno". Hushovd va poi più nel tecnico e nel paragone tra Kristoff, l'escluso, e Fredheim, il prescelto: nel mezzo la punta di diamante Soren Waerenskjold. "Crediamo che Stian sia un po' più efficace di Alexander sulle salite brevi, avendo la possibilità di rimanere nella mischia qualora Soren avesse delle difficoltà: in fondo lo ha già dimostrato al recente Giro del Delfinato". Infine una chiosa sulle emozioni di Kristoff. "Ne abbiamo parlato: era deluso, ma ha capito la scelta".