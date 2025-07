Tour de France 2025, Milan: "C'è un po' di pressione, ma vogliamo partire bene"

Roma, 1 luglio 2025 - Un debutto con vista sulla maglia gialla: sabato 5 luglio, giorno dell'inizio del Tour de France 2025, Jonathan Milan sogna il colpo grosso da esordiente, come confermato ai margini di un evento nel suo Friuli-Venezia Giulia.

Le dichiarazioni di Milan

Dal ciclismo al calcio, come in effetti un po' da suggestione del suo cognome: Milan ha fatto da testimonial della Supercoppa Europea che si svolgerà al Bluenergy Stadium di Udine il 13 agosto, con Paris Saint-Germain e Tottenham, vincitori rispettivamente di Champions League ed Europa League, a sfidarsi. "Sono orgoglioso di questa nomina. Tutti noi dovremmo esserlo per ospitare questo evento. Sarà una bellissima vetrina per la nostra regione". Queste le prime parole del classe 2000 praticamente all'ultimo evento mondano prima della partenza direzione Lille insieme alla sua Lidl-Trek, che ne sta seriamente valutando il rinnovo fino al 2029 in coppia con l'altro azzurro Giulio Ciccone. Una bella investitura da festeggiare magari con la prima maglia a gialla messa in palio sabato dal Tour de France 2025: un obiettivo ambizioso, come confermato dal direttore sportivo Steven De Jongh a margine della presentazione della squadra per l'avventura alla Grande Boucle. "Milan farà la sua prima apparizione al Tour de France puntando alle frazioni veloci, in particolare la prima tappa, che, ovviamente, è estremamente importante. C'è l'opportunità di conquistare la prima maglia gialla della corsa e 'Johnny' avrà con sé il suo gruppo di testa". Il dirigente della Lidl-Trek si riferisce a Jasper Stuyven, Edward Theuns e soprattutto Simone Consonni, gli uomini veloci del treno al servizio del friulano, mentre la classifica generale verrà curata da Mattias Skjelmose; esistono poi dei 'battitori liberi' come Quinn Simmons, reduce da un grande Giro di Svizzera 2025 e a sua volta possibile apripista veloce, Thibau Nys e Toms Skujins, con tutti loro che dovranno poi provare a fare da corpo unico nelle tappe di montagne (forse un po' il punto debole della formazione statunitense). Difficile che Milan, intercettato dai microfoni di Sky a margine dell'evento di Udine, possa dare una mano quando la strada salirà, ma intanto sogni e obiettivi sono chiari, specialmente dopo la delusione di domenica nei campionati italiani. "C'è un po' di amarezza, abbiamo cercato di dare il massimo ma quella è sempre una corsa a parte. Eravamo in inferiorità numerica, ma i ragazzi mi hanno supportato al massimo. Al Tour de France invece abbiamo buone opportunità fin dall'inizio: c'è un po' di pressione ma bisogna cercare di essere più tranquilli possibile". Infine una battuta su Aleix Espargaró, il volto nuovo della Lidl-Trek dopo una vita alla MotoGP, prossimo al debutto in gara in occasione del Giro d'Austria 2025. "E' forte e preparato".

Leggi anche - Wimbledon 2025, esordio vincente di Sinner contro Nardi