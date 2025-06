Tour de France 2025, O'Connor: “Sogno un altro piazzamento in top 5”

Roma, 30 giugno 2025 - Giunto alla soglia dei 30 anni, Ben O'Connor sogna quel risultato di qualità al Tour de France 2025 che possa valere un'intera carriera: specialmente per chi come lui al grande ciclismo si è affacciato piuttosto tardi.

Le dichiarazioni di O'Connor

Il miglior risultato dell'australiano alla Grande Boucle è il quarto posto del 2021, passando agli altri Grandi Giri piazzamento raccolto anche al Giro d'Italia 2024: nello stesso anno alla Vuelta era invece arrivato un ottimo secondo posto (non senza tanti rimpianti per i numerosi giorni in maglia rossa) alle spalle del solito Primoz Roglic, uno che in Spagna si esalta sempre. Chissà se nei piani del corridore del Team Jayco AlUla ci sia un altro tentativo nella corsa iberica: prima però c'è il Tour de France 2025, e l'obiettivo è chiarissimo. "Abbiamo una squadra molto versatile e in passato ho ottenuto buoni risultati nei Grandi Giri, quindi farò tutto il possibile per tornare nella top 5, che ho già raggiunto in tutte e tre le corse. Abbiamo anche Dylan Groenewegen per le tappe in volata: siamo coperti per praticamente tutti i tipi di frazione". O'Connor, che non è apparso esattamente brillante al recentissimo Giro di Svizzera 2025, analizza poi le sensazioni provate nella lunga vigilia alla Grande Boucle e il percorso della stessa, che come sempre si preannuncia ricco, variegato e insidioso. "E' sempre un periodo emozionante: è la corsa più grande, più stressante, ma è anche quella che offre la più grande ricompensa. Il percorso è diviso in due metà. C'è il nord della Francia, con alcune tappe estremamente insidiose, e poi, dalla decima tappa in poi, tutte salite che durano da mezz'ora a un'ora. Ci sono montagne e passi molto importanti, quindi credo che sarà proprio lì che mi godrò di più la corsa. E' il tipo di tappe di montagna che preferisco. Per me, si tratterà di superare la prima metà di gara e poi - conclude O'Connor - di performare nella seconda metà".

Gli altri possibili outsider

Pretattica o obiettivi veri? Se l'australiano curerà sfacciatamente la classifica generale, molti corridori che portano dalla seconda fila di un'ipotetica griglia di partenza stanno indicando nella caccia alle tappe il loro target. E' il caso di Felix Gall, che a margine della presentazione del roster della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha parlato del successo parziale come della "principale motivazione nel corso di queste tre settimane", ma anche degli idoli di casa Kévin Vauquelin e Romain Grégoire, rispettivamente dell'Arkéa-B&B Hotels e della Groupama-FDJ, orfana di David Gaudu. Poi c'è chi come Oscar Onley sarà una vera e propria incognita forse anche per se stesso: la certezza è la crescita esponenziale del britannico del Team Picnic PostNL, che verosimilmente migliorerà l'anonimo 39esimo posto dell'anno scorso, al debutto al Tour de France.