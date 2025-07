Tour de France 2025 oggi: folle tappa 1, Philipsen prima maglia gialla. Classifica: Remco e Roglic già in ritardo, Ganna ritirato

Lille (Francia), 5 luglio 2025 - La tappa 1 del Tour de France 2025 non delude le aspettative: è subito spettacolo, con i colpi di scena che non mancano, così come non mancano subito le cadute. Per questo motivo, escono di scena due cronoman: Stefan Bissegger e soprattutto Filippo Ganna, caduto a inizio frazione e ripartito prima di arrendersi a distanza di qualche chilometro. Il già esiguo comparto degli italiani si riduce subito, da 11 a 10: tra essi c'è Jonathan Milan, vittima del ventaglio aperto da Jonas Vingegaard (marcato subito a uomo da un attento Tadej Pogacar) e dalla sua Visma-Lease a Bike insieme, tra gli altri, a Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Florian Lipowitz e Geraint Thomas, che lasciano sull'asfalto subito 39". Non soltanto i ventagli: la giornata diventa presto un calvario per un possibile outsider come Lenny Martinez, che esce subito dalla classifica generale, così come Simon Yates, il vincitore del Giro d'Italia 2025. A proposito di vincitori: a Lille la volata per pochi intimi la regola Jasper Philipsen, che sfrutta al meglio il traino eccellente di Mathieu Van Der Poel e si regala così la decima vittoria totale alla Grande Boucle, con allegata la prima maglia gialla, con Matteo Trentin a raccogliere un buon quinto posto. La tappa 2, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer, metterà sul piatto 209,1 km con 4 GPM da scalare nel contesto di una frazione molto mossa, con 2550 metri di dislivello che potrebbero stimolare l'azione di qualche attaccante.

La cronaca della tappa 1 del Tour de France 2025

Il Tour de France 2025 parte dai 184,9 km da Lille Métropole a Lille Métropole: da scalare ci sono 3 GPM, per 1150 metri di dislivello, ma tutti di quarta categoria. La prima fuga di giornata vede protagonisti Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Benjamin Thomas (Cofidis) e Mattéo Vercher (Team TotalEnergies). Il primo GPM di giornata e di tutto il Tour de France 2025 è la Cote de Notre-Dame-de-Lorette (1 km con una pendenza media del 7,6%) e a passare per primo è Thomas. C'è poi anche la prima caduta, che vede coinvolti Sean Flynn (Team Picnic PostNL) e soprattutto Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), che resta a lungo a terra prima di ripartire e completare l'inseguimento. Thibau Nys (Lidl-Trek) viene fermato da un guaio meccanico, così come Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), che fora: destino analogo per Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) e Arnaud De Lie (Lotto), mentre cade Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team), che sarà poi costretto al ritiro, così come Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty). Complice il vento, la fuga viene annullata e c'è spazio per lo sprint intermedio di La Motte-au-Bois (Morbecque), vinto da Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Poco dopo Vercher, che curiosamente era stato il primo fuggitivo a perdere contatto, tenta un'altra sortita: missione compiuta, con Thomas a raggiungerlo in seguito. Si torna a salire sul Mont Cassel (1,9 km con una pendenza media del 3,5%): sia Vercher che Thomas fanno la volata e quest'ultimo, cadendo ma riuscendo comunque a passare per primo, diventando la prima maglia a pois della corsa, colpisce il compagno di fuga. Il gruppo si ricompatta, con Lenny Martinez (Bahrain Victorious) che fa fatica a ogni strappo: a maggior ragione quando il vento spezza ancora il plotone, con Simon Yates (Visma-Lease a Bike) che a sua volta perde terreno per un guaio meccanico, per poi rientrare in gruppo dopo un lunghissimo inseguimento. Intanto arriva la notizia del ritiro di Ganna per i postumi della caduta di inizio tappa.

L'ultimo GPM di giornata è il Mont Noir (1,3 km con una pendenza media del 6,4%), sul quale curiosamente scollina per primo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): ancora una volta invece si stacca Martinez. Nel gruppo torna la calma, almeno fino a che l'incognita vento non torna a fare capolino, così come un tracciato ricco di ostacoli: uno di essi costa caro a Ivan Romeo (Movistar Team), che fora. Aumenta l'andatura e perdono di nuovo contatto Simon Yates, Vercher e Nys. In realtà, tutto il gruppo si spezza, sotto l'impulso anche di Vingegaard: dietro restano, tra gli altri, Remco Evenepoel, Tim Merlier (Soudal Quick-Step), Primoz Roglic, Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Fuori dai giochi anche Milan: di colpo, grazie a un ventaglio aperto dalla Visma-Lease a Bike, cambia la geografia dell'intera frazione. Un altro colpo di scena lo regala Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost), che cade travolgendo Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), che già aveva avuto una giornata ricca di problemi meccanici. Arriva finalmente l'ora della volata, seppur a ranghi ridottissimi: vince Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), il più forte tra i velocisti superstiti che, lanciato da un ottimo Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), non tradisce i pronostici battendo ampiamente Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Milan regola invece il drappello dei ritardati, distante 39": un margine già importante per i vari Evenepoel, Roglic e Lipowitz, le vittime dei tanti temuti ventagli.

Philipsen vince la prima tappa del Tour in volata (Ansa)

Ordine d'arrivo tappa 1 Tour de France 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 3h53'11"

2) Biniam Girmay (IWA) st

3) Soren Waerenskjold (UXM) st

4) Anthony Turgis (TEN) st

5) Matteo Trentin (TUD) st

6) Clément Russo (GFC) st

7) Paul Penhoet (GFC) st

8) Matteo Jorgenson (TVL) st

9) Marius Mayrhofer (TUD) st

10) Samuel Watson (IGD) st

Il bacio tra Jasper Philipsen celebrates e Melanie Peetermans dopo l'arrivo del Tour (Ansa)

Classifica generale Tour de France 2025

1) Jasper Philipsen (ADC) in 3h53'01"

2) Biniam Girmay (IWA) +4"

3) Soren Waerenskjold (UXM) +6"

4) Anthony Turgis (TEN) +10"

5) Matteo Trentin (TUD) +10"

6) Clément Russo (GFC) +10"

7) Paul Penhoet (GFC) +10"

8) Matteo Jorgenson (TVL) +10"

9) Marius Mayrhofer (TUD) +10"

10) Samuel Watson (IGD) +10"