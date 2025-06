Tour de France 2025, Pogacar: "Marcia di avvicinamento perfetta"

Roma, 28 giugno 2025 - A una settimana esatta dall'inizio del Tour de France 2025, Tadej Pogacar apre le danze commentando la rosa messagli a totale disposizione dalla sua UAE Team Emirates-XRG.

Le dichiarazioni di Pogacar

Dai gregari puri Jhonatan Narvaez, Pavel Sivakov, Nils Politt, Marc Soler e Tim Wellens ai luogotenenti Joao Almeida e Adam Yates: questa è al risposta della squadra emiratina al roster da sogno della Visma-Lease a Bike, a sua volta tutto per Jonas Vingegaard. Poi c'è lui, Re Pogacar, che da Lille aprirà la caccia al suo poker personale dopo le vittorie già ottenute alla Grande Boucle nel 2020, nel 2021 e nel 2024: lo sloveno ha affidato il suo commento alle pagini ufficiali della sua UAE Team Emirates-XRG. "Quest'anno ho avuto un avvicinamento quasi perfetto al Tour de France. Dopo il ritiro in quota con i miei compagni, mi sento in grande forma". Il campione del mondo tranquillizza così sulle sue condizioni fisiche dopo la dispendiosa campagna primaverile nelle Classiche: in realtà, una prima riprova era arrivata già al Giro del Delfinato 2025, dominato e vinto. Il Tour de France 2025 sarà però tutt'altra musica, nella quale potrebbe servire l'apporto della squadra, specialmente nelle tappe più complicate (e calde). "L'atmosfera nel team è fantastica e questo mi carica ancora di più. Il Tour de France è sempre imprevedibile, ma è proprio questo che lo rende unico. Mi aspetto un livello altissimo da tutti i favoriti. I primi giorni saranno spettacolari, con tappe aggressive, mentre l'ultima settimana, piena di montagne, deciderà tutto. Sarà una battaglia emozionante, ma sono pronto a lottare fino a Parigi".

Le dichiarazioni di Evenepoel

Non solo Pogacar e Vingegaard: tra i papabili alla vittoria del Tour de France 2025 c'è anche Remco Evenepoel, fresco di conquista del titolo nazionale a cronometro e in odore di andare a caccia anche di quello europeo a settembre. Il belga ha commentato ai microfoni di Sporza la sua ennesima impresa, con vista proprio sulla Grande Boucle. "E' stata piuttosto dura. Era una cronometro in cui bisognava continuare a spingere e non si poteva recuperare molto. Dovevo soprattutto mantenere un ritmo elevato e ci sono riuscito bene: sono soddisfatto delle sensazioni e del risultato e questa è la cosa più importante". E dire che l'avventura di Evenepoel nella campagna nazionale era cominciata con un disservizio: avventura che proseguirà domani con la caccia al titolo in linea. "Il viaggio è stato complicato perché sono arrivato all'hotel con la mia bicicletta solo nel tardo pomeriggio di giovedì. E' un peccato che non abbia avuto un po' più di tempo per recuperare. Il ritiro invece è andato bene. Non mi sono allenato troppo duramente perché faceva molto caldo ed eravamo in altitudine, mentre questo fine settimana l'avrei usato comunque come ultimo blocco di lavoro pesante ed è iniziato bene". Ora il mirino va appunto sulla caccia al colpo grosso di domani. "Sarà qualcosa di diverso perché il percorso è adatto a molti corridori. Sarà anche molto caldo e questo potrebbe essere un vantaggio. Nella nostra squadra abbiamo molte punte e siamo in buona forma. E' particolarmente importante riconquistare la maglia con la nostra formazione".

